Світ не був готовий, навіть після Бучі: політолог пояснив повільну реакцію на підрив ГЕС

Третій день Україна не може оговтатися після цинічного теракту Росії – підриву Каховської ГЕС. Світ спостерігає й мовчить, у той час, як росіяни продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини, який фактично іде під воду.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Він додав, що цивілізовані країни не сумніваються, що знищення Каховської дамби на совісті росіян.

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Повільна реакція світу

Реакція світу та міжнародних організацій на підрив Каховської ГЕС російськими окупантами дуже повільна, а їхня пауза непристойно довга. На думку політолога, світ був не готовий до подібних терористичних кроків Росії навіть після звірств у Бучі й Ірпені.

Навіть після всього, що пройшла Україна, світ досі не готовий до настільки цинічних й відвертих ударів окупантів по цивільній інфраструктурі,

– сказав Кошель.

Світ почав реагувати на страшну катастрофу, коли включилась низка експертів, вони проаналізували підрив, повідомили, де могла розташовуватися російська вибухівка і як все відбувалось.

Я думаю, що це ключова причина й тут не потрібно шукати зраду,

– наголосив політтехнолог.

Вашингтон та низка ключових європейських політиків жорстко відреагувати на черговий теракт Росії. Як зазначив політтехнолог, їхньої реакції достатньо, щоб різночитань у цьому питанні не було.

Сполучені Штати тісно співпрацюють з українським урядом, аби з'ясувати, що призвело до катастрофи. У Білому домі заявили, що трагедії не сталося б, якби російська армія не розпочала агресію проти України.

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Путін боїться залишитися сам

Кремлівський диктатор Владімір Путін розуміє, що цей терористичний акт – це шлях до посилення санкцій. Також буде ламатися оцінка країн, які залишаються умовно нейтральними до Росії, й зараз їх стане ще менше.

Я думаю, що цього Путін боїться найбільше. Для нього те, що відвернеться Індія чи Китай буде серйозніше, ніж санкції Заходу,

– розповів Кошель.

Підрив Каховської ГЕС показує, що країна-терористка не зупиниться ні перед чим й використовуватиме будь-які способи, аби зупинити Збройні Сили України. Наразі складна ситуація на Запорізькій АЕС, яка окупована росіянами.

Світ повинен вже зараз гостро реагувати й вживати заходів, щоб не допустити ядерної катастрофи. Можливо повна ізоляція Росії стане для Путіна червоною лінією, яку він не зможе перейти.

На жаль, навіть після всіх цих страшних злочинів Росії у світі є країни, які продовжують співпрацювати з агресором. Зокрема, Індія, яка за 15 місяців повномасштабного вторгнення у 20 разів наростила купівлю російської нафти.

На думку політолога, зараз політика Індії чи Китаю різко не зміниться, адже зовнішньополітична лінія це не той механізм, який можна швидко зламати чи розвернути. Наразі одним з ключових пріоритетів зовнішньої політики України має бути Індія.

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