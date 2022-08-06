В ЄС різко відреагували на дії росії на ЗАЕС

Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз рішуче засуджує воєнні дії росії навколо ЗАЕС. росіяни 5 серпня двічі обстріляли її.

В "Енергоатомі" заявили, що наразі на ЗАЕС ліквідовують наслідки влучань. росіяни пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

Зауважте Санкції для ядерної галузі росії, – у Зеленського жорстко відреагували на провокації з ЗАЕС

Боррель – високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки – заявив, що МАГАТЕ має отримати доступ до ЗАЕС.

ЄС засуджує військові дії Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки і ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ,

– заявив Боррель.

ЗМІ повідомили, що росіяни могли замінувати ЗАЕС . Зауважили, що вантажівки окупантів заїжджали на територію. Вони завозили певний багаж. За даними ЗМІ, наразі на ЗАЕС можуть перебувати близько 500 загарбників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що подвійний обстріл ЗАЕС – акт тероризму. Український лідер закликав ввести жорсткі санкції проти усієї атомної галузі росії. Президент пояснив, що має на увазі "росатом", а також – усіх пов'язаних компаній та людей.

Зеленський наголосив, що це – питання безпеки, адже росія вкотре створила надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи.

Важливо – що відбувається на ЗАЕС: дивіться відео