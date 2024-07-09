"Нічого не сталось, крім одного з найбільших терористичних ударів": як Росія сприймає заяви США

Після терористичного удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня у Білому домі заявили, що не скасовуватимуть для України обмежень щодо використання американської зброї для ударів по території країни-агресорки. Кремль сприймає такі заяви США як слабкість.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. Він підкреслив, що атака на "Охматдит" не стала підставою для Штатів змінити свою політику.

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"Нічого не відбулось, всього лише один з найбільших терористичних актів у 21 столітті трапився із використанням високоточної зброї Росії. Взагалі не підстава, щоб якось змінювати свою політику. Навіть розширити радіус використання зброї. Звичайно, Росія це сприймає як слабкість", – сказав він.

Світ має прокинутись

Максим Несвітайлов вважає, що Росія сприймає таку реакцію Заходу як сигнал, що можна далі завдавати таких ракетних ударів, паралельно проводити інформаційні операції проти українців. Хоч наша держава продовжить отримувати підтримку від партнерів, однак цієї допомоги недостатньо.

Україну ніхто не залишить, підтримка збільшується. Але вона збільшується непропорційно тому натиску, який є з боку Росії. Ми маємо про це говорити і тиснути на те, щоб світ нарешті справді прокинувся і побачив масштаб цієї загрози,

– підкреслив політолог.

Реакція США на атаку 8 липня

Після цинічної атаки росіян 8 липня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США не скасовуватимуть обмежень щодо використання американської зброї для ударів по території Росії. За його словами, США не змінюють своєї позиції, Україна може використовувати надане озброєння "лише на кілька кілометрів через кордон".

Кірбі також анонсував реакцію США на атаку росіян на найбільшу дитячу лікарню "Охматдит". Він підкреслив, що вже цього тижня кремлівський диктатор Владімір Путін зможе побачити дуже сильний набір сигналів і повідомлень про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати.