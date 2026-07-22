Буде значно важче, ніж він собі уявляє, – Залужний висловився про Драпатого

Невдовзі новим головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-майор Михайло Драпатий. На це призначення відреагував колишній Головком Валерій Залужний.

За його словами, Драпатому буде дуже важко. Про це нині посол України в Британії написав у телеграмі.

Яку ще думку висловив колишній Головком про нового?

Залужний зауважив, що Драпатому буде значно важче, ніж він собі уявляє. Однак йому точно вже ніколи не буде соромно.

Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обов'язок,

– наголосив генерал.

Колишній Головком зазначив, що справа, якій вони присвячують усе життя, насамперед ґрунтується на моральних принципах і цінностях, що формують честь.

За його словами, саме честь є важливішою за будь-які посади чи нагороди. Саме вона допомагає народжувати ідеї, знаходити шляхи для їхнього втілення та об'єднувати навколо себе людей, які готові гідно пройти найважчі випробування.

"Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримають ганьбу", – підкреслив Залужний.

Нагадаємо, що 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий. Він обійме цю посаду замість Олександра Сирського.

Зауважимо, що зміни у військовому керівництві країни відбулися після того, як тисячі людей у різних містах України почали виходити на мітинги.

Спершу вони вимагали від президента повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Згодом учасники акції висунули нову вимогу – відправити у відставку Сирського, у якого був конфлікт з Федоровим.

Зрештою, президент таки звільнив Сирського. Водночас глава держави не планує повертати Федорова на посаду міністра оборони. За даними ЗМІ, президент нібито пропонував ексміністру посади у владі, пов'язані з технологічним напрямом, однак жодна з них – не в Міноборони. Федоров своєю чергою відмовився від усіх пропозицій. Він пояснив, що його стратегію зупинки Росії без реальних повноважень, які є лише в Міноборони, буде неможливо.