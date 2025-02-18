"Це не успіх": Зеленський звинуватив США у спробах догодити Путіну

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі російської та американської делегацій у Саудівській Аравії сказав, що Вашингтон намагається догодити російському диктатору Владіміру Путіну.

Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD у вівторок, 18 лютого, передає 24 Канал. Президент також вказав на негативні наслідки, які можуть виникнути внаслідок подібної взаємодії.

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Як реагує Зеленський на зустріч делегацій

Український президент припустив, що у такий спосіб США прагнуть швидко домогтися закінчення війни в Україні. Втім, розв'язання проблеми таким чином, на його думку, не є реальним "успіхом".

Проблема в тому, що США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Я думаю, що в цьому вся суть, тому що вони хочуть йому догодити, знаєте для чого? Зустрітися віч-на-віч та швидко досягти успіху. Але те, що вони хочуть, це просто припинення вогню, це не успіх,

– заявив він.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від своїх територій з юридичного боку. За його словами, окуповані Росією території колись знову стануть частиною України.

До слова, він вкотре підкреслив, що Конституція України не дозволяє їй визнавати окуповані території російськими. Він зауважив, що саме у цьому питання не може бути жодного компромісу.