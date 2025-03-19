"Росія не готова закінчувати цю війну": головні заяви Зеленського під час онлайн-конференції

Президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та главою Кремля Владіміром Путіним. Зокрема український лідер зробив низку важливих заяв щодо ситуації на фронті, міжнародної підтримки та переговорних процесів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції 18 березня. Дивіться також Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню, – Зеленський про атаку "Шахедів" Головні заяви Зеленського під час онлайн-конференції Зеленський підтвердив інформацію про обмін полоненими у форматі 175 на 175. Він зазначив, що він був заздалегідь продуманий.

Після того, як Україна отримає деталі розмови із Путіним від Трампа, Київ підготує свою відповідь.

Росія не готова до закінчення війни, вони не готові навіть на перший крок.

Допомога від партнерів буде продовжуватись.

Українські воїни залишаються на Курщині і будуть там доти, поки ця операція потрібна Україні.

Україна буде підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого і справедливого миру.

Зеленський зазначив, що неправильно доллятися без України, тому що результату бажаного для всіх не буде.

Україна буде відповідати на удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Українська сторона не дозволить, щоб ЗАЕС працювала на окупантів.

Зеленський наголосив, що проти миру виступає лише Путін.

Україна підтримує відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі за посередництва США, якщо цього дотримуватиметься Росія.

Путін вимагає зупинки мобілізації, бо хоче зменшити чисельність ЗСУ.

Після зустрічі в Джидді, Росія випустила по Україні понад 2200 КАБів, ракет, "Шахедів" і "Ланцетів".

Путін планує нові наступальні дії, щоб посилити тиск на Україну.

Якщо ми хочемо закінчити війну – припинення вогню буде працювати.