Житло у кредит під 10%, як обіцяв президент України Володимир Зеленський, можливо, проте поки є деякі проблеми.

Вони пов'язані із законодавчими обмеженнями – нормою про прописку дітей, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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Іпотека Застава нерухомого майна, яке залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.

Якщо в квартирі прописали дитину, банк не зможе стягнути цю квартиру при несплаті по іпотеці. Якщо вирішити це питання, це спростить багато процедур. Щодо ставки – банки підтверджують, що 10% іпотека може бути, – пояснив Марченко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що іпотека під 10% в Україні буде вже найближчим часом.

Вже рік я борюся, це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була під 10%. В Україні вперше за багато років іпотека для кожного громадянина буде під 10%, – сказав Зеленський.

Які ставки по іпотеці зараз

У 2020 році найдоступніша іпотека в Україні передбачає ставку 17-18%. Однак, щоб її отримати, необхідно виконати ряд вимог банку, а тому доступна вона далеко не всім.

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В середньому українці можуть отримати іпотеку під ставку від 18% до 25%. Проте існує проблема з прихованими платежами.

Норма про дітей заважає запуску іпотеки під 10% / Фото maanimo

Зокрема, додатково потрібно сплатити:

0,5-1% – страхування здоров'я і життя позичальника на весь період сплати іпотеки;

0,7-1% – страхування об'єкта нерухомості;

0,7-1% – разова комісія при видачі іпотечного кредиту;

оцінка нерухомості, яка проводиться за рахунок позичальника.

Для отримання іпотеки, необхідно підтвердити в банківській установі наявність високих доходів.

Іпотека у світі

Україна має найвищі ставки по іпотеці в Європі і одні з найвищих у всьому світі. Попереду – лише Аргентина, Венесуела і Іран.

На другому місці після України йде Білорусь (близько 14%), на третьому – Молдова (9,5%). В інших країнах іпотечні ставки значно нижчі і коливаються в межах від 1,4% (Фінляндія) до 6,4% (Чорногорія).