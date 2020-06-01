Іпотека під 10%: в Мінфіні розповіли про кредити на житло в Україні
Житло у кредит під 10%, як обіцяв президент України Володимир Зеленський, можливо, проте поки є деякі проблеми.
Вони пов'язані із законодавчими обмеженнями – нормою про прописку дітей, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.
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Іпотека Застава нерухомого майна, яке залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.
Якщо в квартирі прописали дитину, банк не зможе стягнути цю квартиру при несплаті по іпотеці. Якщо вирішити це питання, це спростить багато процедур. Щодо ставки – банки підтверджують, що 10% іпотека може бути, – пояснив Марченко.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що іпотека під 10% в Україні буде вже найближчим часом.
Вже рік я борюся, це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була під 10%. В Україні вперше за багато років іпотека для кожного громадянина буде під 10%, – сказав Зеленський.
Які ставки по іпотеці зараз
У 2020 році найдоступніша іпотека в Україні передбачає ставку 17-18%. Однак, щоб її отримати, необхідно виконати ряд вимог банку, а тому доступна вона далеко не всім.
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В середньому українці можуть отримати іпотеку під ставку від 18% до 25%. Проте існує проблема з прихованими платежами.
Норма про дітей заважає запуску іпотеки під 10% / Фото maanimo
Зокрема, додатково потрібно сплатити:
- 0,5-1% – страхування здоров'я і життя позичальника на весь період сплати іпотеки;
- 0,7-1% – страхування об'єкта нерухомості;
- 0,7-1% – разова комісія при видачі іпотечного кредиту;
- оцінка нерухомості, яка проводиться за рахунок позичальника.
Для отримання іпотеки, необхідно підтвердити в банківській установі наявність високих доходів.
Іпотека у світі
Україна має найвищі ставки по іпотеці в Європі і одні з найвищих у всьому світі. Попереду – лише Аргентина, Венесуела і Іран.
На другому місці після України йде Білорусь (близько 14%), на третьому – Молдова (9,5%). В інших країнах іпотечні ставки значно нижчі і коливаються в межах від 1,4% (Фінляндія) до 6,4% (Чорногорія).