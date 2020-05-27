Мансардний поверх у будинку: секрети облаштування кімнати під дахом
Мансардний поверх досить рідко є в міських квартирах, але часто зустрічається в заміських комплексах або приватних будинках.
У такого житла є свої особливості, проте воно підійде для будь-яких потреб – як для спальні або дитячої, так і для ванної кімнати. 24 канал розповідає, як зробити ідеальну мансарду.
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Особливості
Облаштування мансардного приміщення вимагає особливого підходу. Якщо ви вирішили робити поверх житловим, необхідно звернути увагу на такі моменти:
Кількість вільного простору
Від цього залежить дизайн і вид майбутньої кімнати. Прорахунки та дизайн-проєкт потрібно підготувати заздалегідь, однак суворо після оздоблювальних робіт (після них площа може зменшитися).
При правильному проєкті мансарда може стати світлою вітальнею / Фото decorateme
Дах
Перед ремонтом під житлову зону, її варто утеплити. Це можна зробити за допомогою гіпсокартону. Важливо врахувати, що утеплювач і оздоблення можуть зменшити площу приміщення по 20-25 см з усіх боків.
Освітлення
Мансарда є досить темним місцем, тому потрібно передбачити додаткові джерела світла.
Оздоблення
Рекомендується не обтяжувати стелю і стіни важкими покриттями. Їх можна замінити красивою обшивкою, шпалерами або гіпсокартоном.
Дитяча кімната на горищі виглядає затишно і стильно / Фото archidea
Кольорова гама
З огляду на те, що горище вважається темним приміщенням, перевагу варто віддати світлим і пастельним відтінкам.
Звуко- і теплоізоляція
На мансардний поверх звуки (шум дощу, птиці на даху) проникають набагато краще, ніж на інші, тому варто подбати про шумоізоляцію.
Приміщення можна зонувати за допомогою скляних дверей / Фото design-homes
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Що врахувати при облаштуванні
- інтер'єр не можна перевантажувати габаритним і помітним декором;
- не ставити зайві меблі;
- штори або фіранки повинні бути легкими;
- простір можна зонувати за допомогою світильників;
- оздоблення приміщення має бути з легких матеріалів;
- центр мансарди краще не перевантажувати і залишити вільною;
- меблі краще розставити уздовж стін;
- дерев'яні балки можна залишити в натуральному вигляді.
Ванна кімната у світлих відтінках виглядає досить гармонічно / Фото trizio
На мансардному поверсі також можна облаштувати спортзал, їдальню, домашню бібліотеку, творчу майстерню або ванну кімнату.