Мансардний поверх у будинку: секрети облаштування кімнати під дахом

Мансардний поверх досить рідко є в міських квартирах, але часто зустрічається в заміських комплексах або приватних будинках.

У такого житла є свої особливості, проте воно підійде для будь-яких потреб – як для спальні або дитячої, так і для ванної кімнати. 24 канал розповідає, як зробити ідеальну мансарду.

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Особливості

Облаштування мансардного приміщення вимагає особливого підходу. Якщо ви вирішили робити поверх житловим, необхідно звернути увагу на такі моменти:

Кількість вільного простору

Від цього залежить дизайн і вид майбутньої кімнати. Прорахунки та дизайн-проєкт потрібно підготувати заздалегідь, однак суворо після оздоблювальних робіт (після них площа може зменшитися).

При правильному проєкті мансарда може стати світлою вітальнею / Фото decorateme

Дах

Перед ремонтом під житлову зону, її варто утеплити. Це можна зробити за допомогою гіпсокартону. Важливо врахувати, що утеплювач і оздоблення можуть зменшити площу приміщення по 20-25 см з усіх боків.

Освітлення

Мансарда є досить темним місцем, тому потрібно передбачити додаткові джерела світла.

Оздоблення

Рекомендується не обтяжувати стелю і стіни важкими покриттями. Їх можна замінити красивою обшивкою, шпалерами або гіпсокартоном.

Дитяча кімната на горищі виглядає затишно і стильно / Фото archidea

Кольорова гама

З огляду на те, що горище вважається темним приміщенням, перевагу варто віддати світлим і пастельним відтінкам.

Звуко- і теплоізоляція

На мансардний поверх звуки (шум дощу, птиці на даху) проникають набагато краще, ніж на інші, тому варто подбати про шумоізоляцію.

Приміщення можна зонувати за допомогою скляних дверей / Фото design-homes

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Що врахувати при облаштуванні

інтер'єр не можна перевантажувати габаритним і помітним декором;

не ставити зайві меблі;

штори або фіранки повинні бути легкими;

простір можна зонувати за допомогою світильників;

оздоблення приміщення має бути з легких матеріалів;

центр мансарди краще не перевантажувати і залишити вільною;

меблі краще розставити уздовж стін;

дерев'яні балки можна залишити в натуральному вигляді.

Ванна кімната у світлих відтінках виглядає досить гармонічно / Фото trizio

На мансардному поверсі також можна облаштувати спортзал, їдальню, домашню бібліотеку, творчу майстерню або ванну кімнату.