Неокласика в квартирі і будинку: що це і як виглядає в інтер'єрі
Неокласичний стиль – сучасна інтерпретація класики. Він поєднує в собі витонченість, прагматичність і актуальні дизайнерські ідеї.
Неокласика підійде для оформлення будь-якого житла, наповнить його благородством і аристократичністю, не перевантажуючи простір зайвими деталями. Про особливості стилю розповідає 24 канал.
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Основні правила
Симетрія і пропорційність
Важливий стилістичний аспект, який зачіпає і меблі, і декор. Всі предмети мають бути розташовані чітко і лінійно.
Кольорова гама
Повинна бути натуральна палітра. Основні кольори – білий, бежевий, сірий, пісочний, кавовий. Додатково можна використовувати інші бліді і ніжні відтінки. Контрасти і яскраві акценти – табу.
Лаконічність – одна з основних ознак неокласики / Фото 8848.repair
Декорування
Притаманні стилю елементи – ліпнина, рельєфи, нестандартне освітлення – мають використовуватися в полегшеному вигляді, щоб уникнути перевантаженості і химерності.
Лаконічність
Обстановка повинна бути просторною, але при цьому строгою, симетричною і комфортабельною.
Правильно підібрані кольори дозволяють приміщенню виглядати розкішно / Фото 8848.repair
Особливості
- для оздоблення використовують штукатурку, декоративні дзеркальні або панелі з дерева, спокійні шпалери;
- стелі можуть бути натяжні або вибілені. Стики між стелею і стінами обрамляють різьбленими карнизами з гіпсу або дерева;
- підлога – переважно з керамічної плитки, паркетної дошки або ламінату. Допускаються наливні монотонні підлоги або під мармур;
- для оформлення, крім пастельних відтінків, можуть використовуватися синій, індиго, бордовий, бронзовий, бірюзовий, чорний, золотистий.
Неокласика – стиль, який підійде для будь-якого житла / Фото 8848.repair
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Для того, щоб інтер'єр виглядав стильно, краще звернутися до професіоналів в 8848.repair. Компанія розробила дизайн-проєкт Монблан, який нікого не залишить байдужим. Його також можна побачити вживу і "помацати" в офісі 8848.repair.
Неокласика – це сучасна інтерпретація витонченості, елегантності, розкоші та комфорту. Цьому стилю властиві різні декоративні оформлення і прямокутні форми, нестандартне освітлення, рельєфи, гіпсова ліпнина, які ми якнайкраще реалізували в нашому дизайн-проєкті, – відзначили в 8848.repair.
Що входить до вартості квадратного метра
- демонтажні роботи;
- встановлення конструкцій прихованого монтажу, фальшстін, підвісних модульних стель, ніш для штор, прихованого освітлення з гіпсокартонних листів;
- штукатурка, шпаклівка, ґрунтування і фарбування стін і стель;
- монтаж перфорованих зовнішніх і внутрішніх куточків оздоблення;
- монтаж декоративного молдінга.
Стильний інтер'єр стане візитною карткою вашого житла / Фото 8848.repair
Встановлення:
- декоративних панелей;
- гідроізоляції вологих зон;
- чорнової та самовирівнюючої стяжки;
- керамічної плитки на стінах і стелях;
- плінтуса;
- паркету індивідуального виготовлення;
- сантехніки і санфаянса;
- проводки і освітлення (світильників і фурнітури).
Всі матеріали також включені у вартість, тому клієнт сплачує лише ту суму, яка була узгоджена на початку. Після закінчення робіт проводиться генеральне прибирання.
Компанія 8848.repair не тільки зробить ваше житло модним, стильним, яскравим, але заощадить кошти і час.