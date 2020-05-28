Неокласика в квартирі і будинку: що це і як виглядає в інтер'єрі

Неокласичний стиль – сучасна інтерпретація класики. Він поєднує в собі витонченість, прагматичність і актуальні дизайнерські ідеї.

Неокласика підійде для оформлення будь-якого житла, наповнить його благородством і аристократичністю, не перевантажуючи простір зайвими деталями. Про особливості стилю розповідає 24 канал.

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Основні правила

Симетрія і пропорційність

Важливий стилістичний аспект, який зачіпає і меблі, і декор. Всі предмети мають бути розташовані чітко і лінійно.

Кольорова гама

Повинна бути натуральна палітра. Основні кольори – білий, бежевий, сірий, пісочний, кавовий. Додатково можна використовувати інші бліді і ніжні відтінки. Контрасти і яскраві акценти – табу.

Лаконічність – одна з основних ознак неокласики / Фото 8848.repair

Декорування

Притаманні стилю елементи – ліпнина, рельєфи, нестандартне освітлення – мають використовуватися в полегшеному вигляді, щоб уникнути перевантаженості і химерності.

Лаконічність

Обстановка повинна бути просторною, але при цьому строгою, симетричною і комфортабельною.

Правильно підібрані кольори дозволяють приміщенню виглядати розкішно / Фото 8848.repair

Особливості

для оздоблення використовують штукатурку, декоративні дзеркальні або панелі з дерева , спокійні шпалери;

використовують штукатурку, декоративні дзеркальні або , спокійні шпалери; стелі можуть бути натяжні або вибілені . Стики між стелею і стінами обрамляють різьбленими карнизами з гіпсу або дерева;

можуть бути . Стики між стелею і стінами обрамляють різьбленими або дерева; підлога – переважно з керамічної плитки , паркетної дошки або ламінату. Допускаються наливні монотонні підлоги або під мармур;

– переважно , паркетної дошки або ламінату. Допускаються або під мармур; для оформлення, крім пастельних відтінків, можуть використовуватися синій, індиго, бордовий, бронзовий, бірюзовий, чорний, золотистий.

Неокласика – стиль, який підійде для будь-якого житла / Фото 8848.repair

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Для того, щоб інтер'єр виглядав стильно, краще звернутися до професіоналів в 8848.repair. Компанія розробила дизайн-проєкт Монблан, який нікого не залишить байдужим. Його також можна побачити вживу і "помацати" в офісі 8848.repair.

Неокласика – це сучасна інтерпретація витонченості, елегантності, розкоші та комфорту. Цьому стилю властиві різні декоративні оформлення і прямокутні форми, нестандартне освітлення, рельєфи, гіпсова ліпнина, які ми якнайкраще реалізували в нашому дизайн-проєкті, – відзначили в 8848.repair.

Що входить до вартості квадратного метра

демонтажні роботи; встановлення конструкцій прихованого монтажу, фальшстін, підвісних модульних стель, ніш для штор, прихованого освітлення з гіпсокартонних листів; штукатурка, шпаклівка, ґрунтування і фарбування стін і стель; монтаж перфорованих зовнішніх і внутрішніх куточків оздоблення; монтаж декоративного молдінга.

Стильний інтер'єр стане візитною карткою вашого житла​ / Фото 8848.repair

Встановлення:

декоративних панелей ;

; гідроізоляції вологих зон ;

; чорнової та самовирівнюючої стяжки ;

; керамічної плитки на стінах і стелях;

на стінах і стелях; плінтуса ;

; паркету індивідуального виготовлення;

індивідуального виготовлення; сантехніки і санфаянса;

і санфаянса; проводки і освітлення (світильників і фурнітури).

Всі матеріали також включені у вартість, тому клієнт сплачує лише ту суму, яка була узгоджена на початку. Після закінчення робіт проводиться генеральне прибирання.

Компанія 8848.repair не тільки зробить ваше житло модним, стильним, яскравим, але заощадить кошти і час.