В Раде появился закон, который обязывает всех пользоваться услугами риелтора в случае продажи или покупки недвижимости или аренды жилья. Каковы недостатки закона?

Законопроект №3618 о риелторской деятельности рекомендован Комитетом к рассмотрению Верховной Радой. Эксперты уже выступили с критикой инициативы, которая грозит не только участникам рынка недвижимости, но и обычным украинцам. 24 канал узнал, что не так с законопроектом и почему его хотят принять.

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Без риелтора ни шага

Украинцы, которые захотят продать, купить, снять или сдать в аренду жилье, будут вынуждены обращаться к риелтору. Без него все эти операции будут считаться незаконными.

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости, не одобряет этого законопроекта и в комментарии 24 каналу заявил, что это является нарушением прав человека.

С правовой точки зрения проект закона существенно ограничивает права владельцев недвижимости на распоряжение своим имуществом, которое гарантировано Конституцией Украины,

– говорит эксперт.

Какую процедуру предлагают

Чтобы осуществить любую процедуру с недвижимостью: продажу/куплю или сдачу в аренду/наем, нужно обращаться к риелтору.

Риелторы будут создавать паспорт объекта недвижимости и вносить его в единый реестр – Единую информационную базу данных. Та в свою очередь будет в распоряжении еще не созданной Национальной федерации специалистов в сфере риелторской деятельности.

Без риелтора не удастся нотариально засвидетельствовать факт купли/продажи недвижимости, а потому обойти закон не удастся.

Рекламировать недвижимость может только владелец или риелтор.

Как это повлияет на цены

Эксперт Юрий Пита утверждает, что проектом закона вообще не установлены какие-либо ограничения по ценообразованию. "Итак, максимальная величина стоимости подключения и пользования реестром, стоимость внесения в реестр информации, получения из реестра информации никоим образом не ограничена и очень трудно спрогнозировать цены, которые будут установлены за такое пользование."

Безусловно, такие нововведения приведут к увеличению стоимости услуг, как это было с услугами на рынке оценки, когда работали известные площадки,

– говорит эксперт.

Риелторы тоже пострадают

Казалось бы этот законопроект поможет риелторам, ведь их услуги станут обязательными и клиентов станет больше. Однако, как объясняет эксперт, это далеко не так, поскольку фактически принудительное навязывание услуги никогда у потребителя не вызовет ни желания обращаться к риелтору, ни уважения к нему.

Как законопроект повлияет на риелторов / Фото из открытых источников

Результатом такого проекта будет вынужденное обращение к риелтору и профессия от этого только проиграет. За риелторской услугой клиент должен обращаться добровольно, только при таких условиях он сможет по настоящему ощутить ее ценность,

– считает Юрий Пита.

Кроме того, создадут орган, который будет монопольно решать разрешать ли тем или иным риелторам работать на рынке недвижимости или нет.

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Вывести рынок недвижимости из тени

Главной целью законопроекта, как отмечают авторы, является детенизация рынка недвижимости и увеличение налоговых поступлений в бюджет. В комментарии 24 каналу Юрий Пита рассказал, что на самом деле закон этой цели не служит.

"Рынок купли-продажи недвижимости на сегодняшний день не находится в тени, все сделки заверяются нотариально и переход права собственности регистрируется в действующем государственном реестре прав на недвижимое имущество. Поэтому необходимость и эффективность введения дополнительно реестра как минимум непонятна", – говорит эксперт.

Что касается рынка аренды, то эксперт сомневается, что законопроектом удастся заставить владельцев вносить объекты в базу и присваивать специальные регистрационные номера.

Законопроект открывает двери коррупции

Законопроект уже успели назвать коррупционным. Первым индикатором этого является непонятное происхождение. Два года назад Кабмин поручил рабочей группе, в которую входили 4 крупные организации из сферы недвижимости (среди них АСНУ, ССНУ) разработать законопроект о риелторской деятельности. Все это время его разрабатывали, пока не появился законопроект №3618 от депутатской группы в парламенте из разных фракций.

Я за такой закон, но против той редакции, которую нам подсунули. Я против того, что делают по-тихому, тайно. Есть закон, над которым работала рабочая группа 2 года, выходит, его отбрасывают в сторону, и тут появляется какой-то новый закон,

– рассказал Валерий Заика из ССНУ на пресс-конференции.

Национальная федерация специалистов в сфере риелторской деятельности

Эксперт Юрий Пита видит в проекте достаточно неограниченные полномочия федерации, которая должна регулировать рынок. Это орган, который должны создать для того, чтобы регулировать и контролировать деятельность риелторов на рынке недвижимости. Он также будет иметь полный доступ к базе реестра риелторов. В федерацию будут входить по одному представителю от каждой организации на рынке недвижимости. Это одна из причин, почему орган может стать коррупционным.

На рынке недвижимости есть 3 крупные организации, в которые входит более тысячи участников. Однако есть еще ряд малых организаций, которые включают 3-5 участников. Еще больше таких организаций могут создать, чтобы иметь влияние на федерацию. Ведь каждая организация – неважно это 3 человека, или 1 500 человек – отсылает по одному делегату. Следовательно, федерацию сможет контролировать тот, кто имеет влияние на малые организации.

Валерий Головин из АСНУ считает, что за этим законопроектом стоит народный депутат Антон Яценко, который через теневые организации сможет контролировать федерацию. Ранее его связывали с коррупционной схемой по оценке имущества, на которой заработали 700 миллионов гривен, более известной как "площадки Яценко".



Депутат Антон Яценко

Что такое "площадки Яценко"? Это – авторизованные электронные площадки, которые появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок к Налоговому кодексу предполагала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу. Сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. Схему связывают с народным депутатом Антоном Яценко. Впоследствии эти схемы ликвидировали.

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Кто может стать риелтором

Еще одно поле для коррупции – получение сертификата, позволяющего быть риелтором. В законопроекте предусмотрено, что риелтором может стать любой человек с полным образованием (то есть достаточно закончить школу), который прошел курсы и получил сертификат. Эксперты опасаются, что этот сертификат можно будет купить.