Шмигаль анонсував масштабну реформу ДАБІ: що про це відомо

Новообраний Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд проведе реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції. За його словами, Кабмін візьметься за це наступного тижня.

За словами глави уряду, в Україні існує ще чимало органів, які є корупційними і підлягають або ліквідації, або реформуванню. Про це Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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ДАБІ – це кліщ на здоровому тілі будівельного ринку, і суспільство побачить перші кроки щодо його реформування найближчим часом,

– зазначив Шмигаль.

Відзначимо, що в попередньому уряді Олексія Гончарука питанням реформування інспекції займався нинішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що таке ДАБІ і чим вона займається?Державна архітектурно-будівельна інспекція – це орган влади, який здійснює державну політику у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Простіше кажучи, саме вона видає дозволи і всі узгодження на зведення будівельних об'єктів в країні. Фактично, у ДАБІ є справжня державна монополія, яку чиновники наблизили до комерційної.



Будівельна галузь в Україні є однією з найбільш корумпованих в країні, а розмір відкатів за надання земельних ділянок під комерційну забудову зазвичай є особливо великими. Саме із ДАБІ пов'язують чимало корупційних скандалів у сфері будівництва.

Що відомо про плани влади реформувати ДАБІ

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 березня, заявив, що чекає на ліквідацію ДАБІ протягом двох найближчих тижнів. Зеленський додав, що найближчим часом відбудеться презентація концепції органу.



З 29 грудня 2019 року виконувачкою обов’язків голови ДАБІ є ексспівробітниця Міносвіти Олена Костенко. 11 січня 2020 року вона розповіла, що аудит відомства виявив тисячі "сліпих ліцензій", виданих із порушеннями. За її словами, тривалий час посадовці ДАБІ видавали ліцензії заявникам, які ніяк не підтверджували наявності у них кадрових, технічних і матеріальних ресурсів для будівництва.