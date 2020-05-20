24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Скандинавський стиль в інтер'єрі: фото, особливості та як оформити

- Читать новость на русском
Скандинавський стиль в інтер'єрі популярний в усьому світі
Скандинавський стиль в інтер'єрі популярний в усьому світі / 8848.repair

Скандинавський стиль став дуже популярним в останнє десятиліття. Його простота, лаконічність, функціональність, зручність та водночас ніжність підкорили не одну країну.

Цей дизайн підійде для будь-якого житла – як для крихітної смарт-квартири, так і для великого будинку. Як досягнути справжнього скандинавського стилю в інтер'єрі та що для цього слід врахувати, розповідає 24 канал.

Актуально Як приєднати балкон до квартири: кращі ідеї в фото

Скандинавський стиль Дизайн інтер'єру в білих, бежевих та інших пастельних тонах. Він складається з чотирьох основних компонентів – строгості ліній, практичності, простоти і стриманості.

Білий колір підкреслить елегантність / Фото 8848.repair

Особливості

  • Багато світла і вільного простору
  • Використання пастельних тонів – білого, бежевого, світло-блакитного, світло-рожевого та інших
  • Меблі і предмети інтер'єру з дерева, кераміки та каменю
  • Відсутність захаращеності – нічого зайвого на полицях
  • "Точкові" яскраві відтінки для контрасту (наприклад, зелені рослини на білосніжній кухні або барвистий плед у вітальні)
  • Дерев'яна підлога (це можуть бути стилізовані під дошку матеріали)
  • Штори з підбираються з легких тканин (льону та бавовни), які пропускають сонячні промені
  • Наявність ламп, люстр, торшерів, бра
  • Часто використовується цегляна кладка, пофарбована в білий колір, бежева штукатурка, дерев'яні панелі
  • Інтер'єр прикрашають килимки, доріжки в техніці печворк

Головне правило скандинавського дизайну – мінімум декору / Фото 8848.repair

Як правильно оформити

Щоб уникнути помилок і втілити в своїй оселі справжній скандинавський стиль, варто звернутися до професіоналів, які врахують кожну дрібницю.

Українська компанія 8848.repair виконує ремонти під ключ і пропонує дизайн-проект Етна, що виконаний в скандинавському стилі.

Головна "родзинка" такого інтер’єру – вміле поєднання дорогих оздоблювальних матеріалів, імітація дерева, дизайнерських предметів та меблів, – зазначили у 8848.repair.

Санвузол обкладають світлим кахлем​ / Фото 8848.repair

Читайте Суміщений санвузол: плюси, мінуси і як облаштувати приміщення

Окрім готового дизайн-проекту, до вартості входять витрати на матеріали та наступні послуги:

  1. демонтажні роботи
  2. улаштування конструкцій прихованого монтажу, фальшстін, підвісних модульних стель, ніш для штор з гіпсокартонних листів
  3. штукатурення, шпаклювання, ґрунтування та фарбування стін та стель
  4. монтаж перфорованих зовнішніх та внутрішніх кутиків оздоблення
  5. улаштування:
  • дверей;
  • гідроізоляції вологих зон;
  • чорнової та самовирівнюючої стяжки;
  • керамічної плитки на стінах та стелях;
  • плінтуса;
  • ламінату;
  • сантехніки та санфаянсів;
  • проводки та освітлення (освітлювальних приладів і фурнітури). 

Після робіт обов'язково проводиться генеральне прибирання – клієнт повертається у чисту оселю.

Автор: Наталя Бережна
Теги: Новини України Ремонт Новини нерухомості України Нерухомість Новини нерухомості Ремонт і дизайн
blog_ava
Що відбувається на ринку вторинної нерухомості Києва на фоні карантину та змін курсу долара
17 травня