Скандинавський стиль в інтер'єрі: фото, особливості та як оформити
Скандинавський стиль став дуже популярним в останнє десятиліття. Його простота, лаконічність, функціональність, зручність та водночас ніжність підкорили не одну країну.
Цей дизайн підійде для будь-якого житла – як для крихітної смарт-квартири, так і для великого будинку. Як досягнути справжнього скандинавського стилю в інтер'єрі та що для цього слід врахувати, розповідає 24 канал.
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Скандинавський стиль Дизайн інтер'єру в білих, бежевих та інших пастельних тонах. Він складається з чотирьох основних компонентів – строгості ліній, практичності, простоти і стриманості.
Білий колір підкреслить елегантність / Фото 8848.repair
Особливості
- Багато світла і вільного простору
- Використання пастельних тонів – білого, бежевого, світло-блакитного, світло-рожевого та інших
- Меблі і предмети інтер'єру з дерева, кераміки та каменю
- Відсутність захаращеності – нічого зайвого на полицях
- "Точкові" яскраві відтінки для контрасту (наприклад, зелені рослини на білосніжній кухні або барвистий плед у вітальні)
- Дерев'яна підлога (це можуть бути стилізовані під дошку матеріали)
- Штори з підбираються з легких тканин (льону та бавовни), які пропускають сонячні промені
- Наявність ламп, люстр, торшерів, бра
- Часто використовується цегляна кладка, пофарбована в білий колір, бежева штукатурка, дерев'яні панелі
- Інтер'єр прикрашають килимки, доріжки в техніці печворк
Головне правило скандинавського дизайну – мінімум декору / Фото 8848.repair
Як правильно оформити
Щоб уникнути помилок і втілити в своїй оселі справжній скандинавський стиль, варто звернутися до професіоналів, які врахують кожну дрібницю.
Українська компанія 8848.repair виконує ремонти під ключ і пропонує дизайн-проект Етна, що виконаний в скандинавському стилі.
Головна "родзинка" такого інтер’єру – вміле поєднання дорогих оздоблювальних матеріалів, імітація дерева, дизайнерських предметів та меблів, – зазначили у 8848.repair.
Санвузол обкладають світлим кахлем / Фото 8848.repair
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Окрім готового дизайн-проекту, до вартості входять витрати на матеріали та наступні послуги:
- демонтажні роботи
- улаштування конструкцій прихованого монтажу, фальшстін, підвісних модульних стель, ніш для штор з гіпсокартонних листів
- штукатурення, шпаклювання, ґрунтування та фарбування стін та стель
- монтаж перфорованих зовнішніх та внутрішніх кутиків оздоблення
- улаштування:
- дверей;
- гідроізоляції вологих зон;
- чорнової та самовирівнюючої стяжки;
- керамічної плитки на стінах та стелях;
- плінтуса;
- ламінату;
- сантехніки та санфаянсів;
- проводки та освітлення (освітлювальних приладів і фурнітури).
Після робіт обов'язково проводиться генеральне прибирання – клієнт повертається у чисту оселю.