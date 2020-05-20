Скандинавський стиль в інтер'єрі: фото, особливості та як оформити

Скандинавський стиль став дуже популярним в останнє десятиліття. Його простота, лаконічність, функціональність, зручність та водночас ніжність підкорили не одну країну.

Цей дизайн підійде для будь-якого житла – як для крихітної смарт-квартири, так і для великого будинку. Як досягнути справжнього скандинавського стилю в інтер'єрі та що для цього слід врахувати, розповідає 24 канал.

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Скандинавський стиль Дизайн інтер'єру в білих, бежевих та інших пастельних тонах. Він складається з чотирьох основних компонентів – строгості ліній, практичності, простоти і стриманості.

Білий колір підкреслить елегантність / Фото 8848.repair

Особливості

Багато світла і вільного простору

і вільного Використання пастельних тонів – білого, бежевого, світло-блакитного, світло-рожевого та інших

– білого, бежевого, світло-блакитного, світло-рожевого та інших Меблі і предмети інтер'єру з дерева, кераміки та каменю

Відсутність захаращеності – нічого зайвого на полицях

на полицях "Точкові" яскраві відтінки для контрасту (наприклад, зелені рослини на білосніжній кухні або барвистий плед у вітальні)

(наприклад, зелені рослини на білосніжній кухні або барвистий плед у вітальні) Дерев'яна підлога (це можуть бути стилізовані під дошку матеріали)

(це можуть бути стилізовані під дошку матеріали) Штори з підбираються з легких тканин (льону та бавовни), які пропускають сонячні промені

(льону та бавовни), які пропускають сонячні промені Наявність ламп, люстр, торшерів, бра

Часто використовується цегляна кладка , пофарбована в білий колір, бежева штукатурка, дерев'яні панелі

, пофарбована в білий колір, бежева штукатурка, дерев'яні панелі Інтер'єр прикрашають килимки, доріжки в техніці печворк

Головне правило скандинавського дизайну – мінімум декору / Фото 8848.repair

Як правильно оформити

Щоб уникнути помилок і втілити в своїй оселі справжній скандинавський стиль, варто звернутися до професіоналів, які врахують кожну дрібницю.

Українська компанія 8848.repair виконує ремонти під ключ і пропонує дизайн-проект Етна, що виконаний в скандинавському стилі.

Головна "родзинка" такого інтер’єру – вміле поєднання дорогих оздоблювальних матеріалів, імітація дерева, дизайнерських предметів та меблів, – зазначили у 8848.repair.

Санвузол обкладають світлим кахлем​ / Фото 8848.repair

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Окрім готового дизайн-проекту, до вартості входять витрати на матеріали та наступні послуги:

демонтажні роботи улаштування конструкцій прихованого монтажу, фальшстін, підвісних модульних стель, ніш для штор з гіпсокартонних листів штукатурення, шпаклювання, ґрунтування та фарбування стін та стель монтаж перфорованих зовнішніх та внутрішніх кутиків оздоблення улаштування:

дверей;

гідроізоляції вологих зон;

чорнової та самовирівнюючої стяжки;

керамічної плитки на стінах та стелях;

плінтуса;

ламінату;

сантехніки та санфаянсів;

проводки та освітлення (освітлювальних приладів і фурнітури).

Після робіт обов'язково проводиться генеральне прибирання – клієнт повертається у чисту оселю.