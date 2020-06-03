В Україні у період обмежувальних заходів через епідемію коронавірусної інфекції в Києві подешевшало житло в новобудовах еліт і бізнес-класу.

Нерухомість високого класу залишається затребуваною у Києві, незважаючи на карантинні заходи, але впала в ціні. У деяких новобудовах вартість знизилася до зимового рівня, пише dom.ria.

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Бізнес-клас

Мінімальна ціна квадратного метра в березні виросла на 7,95% – до 17 811 гривень, а в квітні підскочила до 18 000 гривень.

У квітні 2020 року в Києві налічувалося 56 житлових комплексів бізнес-класу, а в травні – вже 58.

Середня ціна в цьому класі в березні додала 17,8% і досягла 37 466 гривень за квадратний метр. Карантин теж вплинув на ціну і вона підскочила ще на 7,67%, зафіксувавшись на позначці в 40 тисяч гривень за кв. м. Однак уже в травні стався відкат до березневих цін – вартість квадрата впала до 37 994 гривень за кв. м.

Відкат цін стався у травні / Фото podrobnosti

Максимальна вартість квартир бізнес-класу в березні становила 84 600 гривень за квадратний метр. У квітні вона не змінилася, а в травні впала до зимового рівня і становить 66 818 гривень за кв. м.

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Житло еліт-класу

У березні мінімальна вартість складала 39 216 гривень за кв. м., в квітні ціна несуттєво піднялася – до 40 тисяч за квадрат, у травні – не змінилася.

Середні ціни на елітну нерухомість у квітні підвищилися на 16,46% – до 63 889 грн. Однак у травні стався відкат – вартість зафіксувалася на рівні 62 484 грн за кв. м.

У Києві налічується 17 новобудов еліт-класу (за станом на листопад 2019 року).

Максимальна вартість у квітні стрімко виросла на 40% (перевищивши позначку в 100 тисяч гривень за кв. м.), а у травні знову "просіла" – до 119 295 гривень за квадратний метр.

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