У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції у світі заможні громадяни почали будувати шикарні бункери, в яких можна буде перечекати небезпеку.

Притулки покликані врятувати життя у разі ядерної війни, смертельних вірусів та інших катастроф. 24 канал зібрав знімки найцікавіших з них.

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Zicatela House

Розташований в Пуерто-Ескондідо (Мексика) і був придуманий як "рятувальний острів" від шуму в Мехіко. Будівлю назвали на честь пляжа.

Мексиканський бункер мав стати "рятувальним островом" / Фото ludwiggodefroy

Стіни побудовані з бетону. У сховищі є дерев'яні ворота, але немає вікон і стель. Будівлю оточують пляж з морем і гори.

У бункері немає вікон / Фото ludwiggodefroy

CyberHouse Life

Спроєктували архітектори російського бюро Modern House. Конструкція притулку зроблена з монолітного залізобетону і надміцної сталі. Встановлено шлюзові двері і металеві віконниць-жалюзі.

Вартість сховища стартує від 21,5 мільйона гривень / Фото cdproject

За словами Алекса Вижевского, головного архітектора, проєкт не планувався, як реальний бункер, однак на нього вже знайшлося 12 покупців. Всього ж розміститися у будівлі площею 300 квадратних метрів зможуть від 6 до 10 осіб. Ціна об'єкта – від 56,2 мільйонів рублів (близько 21,5 мільйона гривень).

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Vivos xPoint

Ця колишня військова база, де зберігалися бомби і боєприпаси, розташована неподалік від міста Еджмонт, штат Південна Дакота (США). У 2018 році її переробили в масштабне сховище – тут розташовані 575 бункерів для 5 тисяч осіб. Найнижча ціна для проживання становить 25 тисяч доларів з терміном оренди 99 років.

Раніше тут зберігали бомби​ / Фото taratutenko

Fortitude Ranch

Знаходиться в Західній Вірджинії (США). За сховищем доглядає відставний військовий Стів Рене. По периметру бази, яка розрахована на 500 осіб, він встановив сторожові бази з потужними гвинтівками, здатними вразити бронеавтомобіль. Також є сонячні батареї, теплиці, колодязі. Вартість броні місця в бункері – тисяча доларів в рік.

Навколо бази встановлені сторожові вежі з гвинтівками / Фото fortituderanch

Vivos Europa One

П'ятизірковий "Ноїв ковчег". Раніше тут була військова база СРСР. Площа підземного комплексу – 23 тисячі квадратних метрів. Як заявляють власники, цей бункер дозволить пережити практично будь-яку катастрофу протягом кількох років, не повертаючись на поверхню.

Колишня військова база СРСР стала бункером​ / Фото terravivos