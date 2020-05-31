На випадок Армагеддону і зомбі-апокаліпсису: фото найпотужніших сховищ
У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції у світі заможні громадяни почали будувати шикарні бункери, в яких можна буде перечекати небезпеку.
Притулки покликані врятувати життя у разі ядерної війни, смертельних вірусів та інших катастроф. 24 канал зібрав знімки найцікавіших з них.
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Zicatela House
Розташований в Пуерто-Ескондідо (Мексика) і був придуманий як "рятувальний острів" від шуму в Мехіко. Будівлю назвали на честь пляжа.
Мексиканський бункер мав стати "рятувальним островом" / Фото ludwiggodefroy
Стіни побудовані з бетону. У сховищі є дерев'яні ворота, але немає вікон і стель. Будівлю оточують пляж з морем і гори.
У бункері немає вікон / Фото ludwiggodefroy
CyberHouse Life
Спроєктували архітектори російського бюро Modern House. Конструкція притулку зроблена з монолітного залізобетону і надміцної сталі. Встановлено шлюзові двері і металеві віконниць-жалюзі.
Вартість сховища стартує від 21,5 мільйона гривень / Фото cdproject
За словами Алекса Вижевского, головного архітектора, проєкт не планувався, як реальний бункер, однак на нього вже знайшлося 12 покупців. Всього ж розміститися у будівлі площею 300 квадратних метрів зможуть від 6 до 10 осіб. Ціна об'єкта – від 56,2 мільйонів рублів (близько 21,5 мільйона гривень).
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Vivos xPoint
Ця колишня військова база, де зберігалися бомби і боєприпаси, розташована неподалік від міста Еджмонт, штат Південна Дакота (США). У 2018 році її переробили в масштабне сховище – тут розташовані 575 бункерів для 5 тисяч осіб. Найнижча ціна для проживання становить 25 тисяч доларів з терміном оренди 99 років.
Раніше тут зберігали бомби / Фото taratutenko
Fortitude Ranch
Знаходиться в Західній Вірджинії (США). За сховищем доглядає відставний військовий Стів Рене. По периметру бази, яка розрахована на 500 осіб, він встановив сторожові бази з потужними гвинтівками, здатними вразити бронеавтомобіль. Також є сонячні батареї, теплиці, колодязі. Вартість броні місця в бункері – тисяча доларів в рік.
Навколо бази встановлені сторожові вежі з гвинтівками / Фото fortituderanch
Vivos Europa One
П'ятизірковий "Ноїв ковчег". Раніше тут була військова база СРСР. Площа підземного комплексу – 23 тисячі квадратних метрів. Як заявляють власники, цей бункер дозволить пережити практично будь-яку катастрофу протягом кількох років, не повертаючись на поверхню.
Колишня військова база СРСР стала бункером / Фото terravivos