Житло в новобудові Києва: що буде з цінами після карантину

Кількість продажів на первинному ринку нерухомості у Києві скоротилася, проте найближчим часом ситуація може істотно змінитися.

До придбання житла на первинному ринку українців стимулює девальвація гривні і здорожчання долара, заявила експерт з нерухомості Тетяна Маркова, передає Build Portal.

Актуально Як змінилися ціни на житло в Україні за рік

Угоди на ринку

За її словами, через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу, число угод у новобудовах столиці скоротилося у 3-5 разів, проте забудовники не поспішають знижувати ціни, а деякі навіть призупинили продажі.

Побоювання пов'язані з нестабільністю курсу гривні і ймовірним зростанням цін на будівельні матеріали.

Зростання долара може підштовхнути інвесторів до укладання угод / Фото 24 канал

Незважаючи на це, вважає Маркова, до червня кількість угод може зрости в рази. Серед причин – і відкладений попит, і коливання курсу національної валюти, і зниження привабливості депозитів в країні.

Зокрема, українці можуть інвестувати в будівництво житла на етапі котловану, а на момент здачі нерухомості в експлуатацію отримувати прибутковість близько 25%.

Ринок нерухомості ще не відновився після кризи 2008 та 2014 років

Ми проаналізували як змінилися ціни на нерухомість з 2008 року. Після початку фінансової кризи, ціни на нерухомість впали більш ніж на третину. Різке падіння припало на 2009, але продовжувалося до 2012, коли ситуація більш менш стабілізувалася. Та це тривало не довго, оскільки у 2014-2015 країну охопила нова локальна криза через війну на Сході та несприятливу ситуацію на світовому ринку сировини. Знову ж таки, тоді ціни на нерухомість в доларовому еквіваленті впали на третину.