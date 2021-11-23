Реальна загроза вторгнення Росії: чому Банкова досі мовчить

Маємо нові підтвердження ймовірному російському повномасштабному вторгненню в Україну. Тепер вже й українська розвідка каже те саме, про що кілька тижнів нас попереджали американці.

Новий глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про кінець січня – початок лютого 2022 року як про можливу дату вторгнення росіян.

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Є підстави вважати, що робитимуть вони це з 3 напрямків. Наступ можливий:

зі сходу з окупованих територій Донбасу – на Суми, Харків та Запоріжжя;

на Суми, Харків та Запоріжжя; з півдня, тобто із Криму – на Херсон, Маріуполь, Одесу та Миколаїв;

на Херсон, Маріуполь, Одесу та Миколаїв; з півночі – на Житомир та Рівне.

Реальний план вторгнення Росії

Те, про що говорили як про "нагнітання паніки" та "підйом ставок", схоже на цілком реальний план вторгнення. Його росіяни взялися втілювати в життя та накопичують сили під українськими кордонами, поки відволікають Європу "мігрантською кризою".

Уперше про ймовірність російського вторгнення заговорили саме американці, а згодом – британці й навіть французи. Їхні розвідки у такий спосіб відреагували на нові передислокації російських військ під українські кордони.



Західна розвідка відреагувала на нові передислокації російських військ біля України / Фото Getty Images

Іноземні спецслужби насторожилися, що ці передислокації відбуваються таємно і за усіма правилами військового маскування. Відтак зробили висновок, що коли навесні та влітку 2021 року Росія гнала бронетехніку під кордони України, то лише лякала світ і намагалася примусити до поступок у переговорах.

Тепер, коли росіяни хочуть приховати передислокації своїх елітних військ, це може означати, що Кремль дійсно воліє накопичити сили для реального вторгнення в Україну.

Ці висновки іноземні розвідники кілька тижнів тому передали своїм урядам, а ті – кинулися попереджати українську владу. Офіційний Київ та більшість українців у таку ймовірність не повірили.

Адже мовиться про накопичення Кремлем лише 100 тисяч своїх армійців. Кількість наче величезна, але для повноцінного вторгнення цього замало, бо українська армія тепер складається із 250 тисяч вояків.

Окрім цього, в України є 400 тисяч резервістів, які відвоювали, а тому точно знають з якого боку автомат тримати і як ефективно з нього знищувати ворога знищувати. І тому з такими силами, мовляв, нереально здійснити повномасштабне вторгнення.

Для цього потрібно, як мінімум вдвічі або втричі більше. І ще стільки ж мати "про запас", щоб оперативно замінювати людські втрати під час наступу.

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З іншого боку, якщо Володимир Путін вже накопичив 100 тисяч, що йому заважає за 2 – 3 наступні місяці перекинути до кордонів України ще стільки ж. Він це робитиме, вже маючи там половину від мінімально необхідної кількості для наступу.

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За інформацією української розвідки, дата ймовірного вторгнення Росіїце кінець січня 2022 року. Іноземна розвідка повідомляла про кінець грудня 2021 року, коли світ святкуватиме Різдво і Новий рік або початок весни 2022 року, коли Україна буде на піку економічної та енергетичної кризи.

Якщо впродовж наступних місяців Росія надалі передислоковуватиме свої війська до кордонів України, це означає, що війні буди. Не завтра, однак післязавтра точно.

Чимало українців переконані, що ми до війни готові, адже армія вже не та, що у 2014 році. Військові навчені воювати та отримали озброєння від союзників, тож нехай росіяни лише спробують на нас піти війною.

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Все так, але усі навички та озброєння досить специфічні та допомагають нам не програвати в окопній війні, яку ми ведемо з Росією. Однак, щоби відбити повномасштабне вторгнення, навичок та озброєння у нас немає.

Російська армія може задіяти бомбардувальники та винищувачі, десант з повітря та моря, ракетну зброю далекої дії й танкову армію. Таку навалу третьої в світі армії за кількістю та фінансуванню відбити просто немає чим і немає ким.

Я це кажу лише для того, щоб вгамувати безпідставний ентузіазм ура-патріотів, які тішаться новій майбутній війні. Мовляв, у нас буде шанс перемогти Росію. Нова війна – це завжди погано, особливо, коли ми слабші за ворога.

Великій війні з Росією – бути, але не завтра. Наразі Кремль до цього не готовий і потреби такої також не має – жодних вуличних протестів чи опозиції.

Повномасштабне протистояння призведе до нових та більш жорстких санкцій, включно зі забороною на купівлю російських енергоносіїв.

Єдине, ми не можемо виключати ймовірність, що для нової війни Путіну не потрібні будуть якісь причини та пояснення, а вистачить лише бажання її розпочати.

Влада мовчить щодо можливого вторгнення

Українська влада не поспішає із впровадженням воєнного стану. Можливо, Банкова боїться обвинувачень у спробі "встановити в Україні диктатуру". Чинна опозиція з такими заявами точно не забариться.

Водночас, коли опозиція сама ще була при владі, то якраз і запроваджувала в Україні воєнний стан у 2018 році. Українці тоді побоювалися, що це роблять для зриву виборів, а чинна опозиція вгамовувала проти себе масові протести зі закликами "не розхитувати човен".

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Якщо Володимир Зеленський зараз вийде до людей і заведе розмову про російське вторгнення і необхідність мобілізуватися заради відсічі спільному ворогу, то олігархічні телеканали в один голос затягнуть пісню про перебивання наслідків Вагнергейту.



Українська влада не поспішає із впровадженням воєнного стану / Фото Getty Images

Ситуація також вкрай дивна, оскільки на порозі нового протистояння Верховний Головнокомандувач боїться вдатися до рішучих дій, щоб не дати приводі себе критикувати. Це неправильно, оскільки у внутрішньополітичних розбірках політики спроможні проґавити російський наступ.

Від президента хотілось би побачити якихось дій та заяв, щоб він розвіяв або підтвердив усі побоювання або якось відреагував на те, що усіх хвилює. Мовиться про те, чи буде воєнний стан, мобілізація і чи змінюватимемо під це бюджет України.

Влада мовчить і лише політичною доцільністю це пояснити неможливо. Бо крім питань внутрішньої політики є питання виживання всієї держави, і президент мав би першим про таке говорити, навіть якщо знає, що опозиція будь-які його слова та дії критикуватиме.