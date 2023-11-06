Ловець дронів і ракет: Жданов розповів про українську РЕБ "Покрова"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті для The Economist повідомив, що натепер в Україні розгортають загальнонаціональну систему РЕБ "Покрова". Вона дасть змогу знешкоджувати не лише російські дрони, а й крилаті ракети.
Військовий експерт Олег Жданов пояснив 24 Каналу, як працюватиме нова українська розробка. За його словами, РЕБ "Покрова" придушуватиме супутниковий сигнал і майже увесь діапазон мобільного зв'язку.
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"Вона може ловити все, що використовує сигнал GPS. І якщо ракета чи високоточний боєприпас, чи безпілотник втрачає сигнал GPS, то втрачає орієнтацію в просторі та або зависає і поступово знижується, або неконтрольовано падає на землю", – зазначив Жданов.
Така розробка може дати нам змогу об'єктового захисту на лінії фронту.
Наскільки ефективна РЕБ проти крилатих ракет
Втративши супутникову навігацію, точність крилатих ракет впаде, але не настільки, як у безпілотників.
У Defence Express пояснили, що крилаті ракети використовують інерціальну навігацію та системи DSMAC і TERCOM, які порівнюють місцевість із тією, що закладено в пам'ять. Тому крилаті ракети стійкіші до перешкод, які утворює РЕБ.
РЕБ в Україні: останні новини
- Оскільки теперішню війну в Україні заслужено називають "війною дронів", потрібно мати ефективні засоби боротьби з безпілотниками. Керівник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу ЗСУ Іван Павленко наголосив на важливості РЕБ.
- Кабмін ухвалив рішення про спрощення процедури допуску до експлуатації безпілотників і засоби радіоелектронної боротьби. Відтепер держзамовник зможе закуповувати БпЛА та засоби РЕБ після спільних з виробником відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав унікальний комплекс РЕБ для захисту української техніки від російських дронів. Ідеться про Piranha AVD 360, який створює навколо себе захисний купол радіусом до 600 метрів.