Ловець дронів і ракет: Жданов розповів про українську РЕБ "Покрова"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті для The Economist повідомив, що натепер в Україні розгортають загальнонаціональну систему РЕБ "Покрова". Вона дасть змогу знешкоджувати не лише російські дрони, а й крилаті ракети.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив 24 Каналу, як працюватиме нова українська розробка. За його словами, РЕБ "Покрова" придушуватиме супутниковий сигнал і майже увесь діапазон мобільного зв'язку.

До вашої уваги На Сході ворог створив ешелоновану систему РЕБ: Залужний сказав, на яких напрямках

"Вона може ловити все, що використовує сигнал GPS. І якщо ракета чи високоточний боєприпас, чи безпілотник втрачає сигнал GPS, то втрачає орієнтацію в просторі та або зависає і поступово знижується, або неконтрольовано падає на землю", – зазначив Жданов.

Така розробка може дати нам змогу об'єктового захисту на лінії фронту.

Наскільки ефективна РЕБ проти крилатих ракет

Втративши супутникову навігацію, точність крилатих ракет впаде, але не настільки, як у безпілотників.

У Defence Express пояснили, що крилаті ракети використовують інерціальну навігацію та системи DSMAC і TERCOM, які порівнюють місцевість із тією, що закладено в пам'ять. Тому крилаті ракети стійкіші до перешкод, які утворює РЕБ.

РЕБ в Україні: останні новини