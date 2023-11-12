Наші військові знищили рідкісну російську РЕБ "Свет-КУ": це вже така третя втрачена система

У війні проти України росіяни втрачають не лише старі танки та БТР. Наші військові ще й знищують цінну та досить рідкісну техніку. Зокрема, систему РЕБ "Свет-КУ".

Детальніше про чергову втрату ворога розповіли у Силах оборони півдня України. Також додали відео, на якому можна побачити, як наші військові знищують РЕБ "Свет-КУ".

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Уже третя така "демілітаризована" система

Як зазначають у Силах оборони, наші військові з лютого 2022 року на полі бою вполювали не одну рідкісну російську систему. Так, у серпні Сили оборони знищили другу мобільну систему РЕБ РБ-636 "Свет-КУ". А вперше такий трофей наші військові взяли ще у березні 2022 року.

І ось чергові хороші новини. На початку листопада нашим військовим "з вогником" вдалося знищити третю російську "Свет-КУ". Як бачите, з неймінгом окупанти не надто переймаються, придумуючи назви своїм машинам.

Наші військові знищили російську РЕБ "Свет-КУ": дивіться відео

Що відомо про РЕБ "Свет-КУ"

Розброник: Спеціальний технологічний центр.

Спеціальний технологічний центр. Виробник: Спеціальний технологічний центр.

Спеціальний технологічний центр. Взяли на озброєння: у 2012 році.

Ця система призначена для оцінки електромагнітної обстановки, пошуку, виявлення та експрес-аналізу радіовипромінювань. Також вона визначає місцерозташування їх джерел у різних діапазонах.

Втрати ворога ростуть

За минулу добу наші військові ліквідували 1100 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення на "концерт Кобзона" відправилися 311 750 бійців так званої "другої армії світу".

Також на брухт перетворили 5349 танків, 10073 бойових броньованих машин, 7550 артилерійських систем, 881 РСЗВ та 580 засобів ППО.

Крім того, російські військові не дорахуються 322 літаків, 324 гелікоптерів, 5632 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1560 крилатих ракет, 22 суден, 1 підводного човна, 9944 автомобілів і автоцистерн, а також 1078 одиниць спеціальної техніки.

Достеменно невідомо, скільки таких систем РЕБ є на озброєнні російського війська. Хай там як, кожна затрофеєна або знищена машина наближає нас до перемоги.