В окупантів мінус РЕБ "Житель": ССО показали епічне відео знищення
Джерело:ССО ЗС України
Українські спецпідрозділи продовжують завдавати нищівних ударів окупантам на фронті. На цей раз ССО знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку.
Усе сталося на Запорізькому напрямку, де оператори 3-го окремого полку ССО під час проведення розвідувальних операцій виявили ворожий комплекс РЕБ. Після чого вони навели на ворожу ціль вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
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ССО активно нищать ворожу техніку
На Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж "Житель".
Що відомо про АСП Р-330Ж "Житель"
АСП Р-330Ж "Житель" – це радіоелектронний бортовий комплекс, який призначений для захисту та маскування військових об'єктів від радіолокаційного виявлення і наведення на них ракет та авіації противника.
Основною функцією цього комплексу є створення перешкод для роботи радіолокаційних систем противника, забезпечення електронного прикриття військових підрозділів та об'єктів, а також ведення інформаційної війни.
"Житель" може виявляти, ідентифікувати та припиняти роботу радіолокаційних станцій противника на значній відстані, що дозволяє унеможливити їх ефективне використання.
На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено,
– мовиться у повідомленні.
Знищення РЕБ "Житель": дивіться відео
Втрати ворога: останні новини
- Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів. Також Сили оборони завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплексах противника, 3 пунктах управління БпЛА.
- У Силах оборони Півдня розповіли, що за березень російські війська втратили сторожовий корабель "Сергій Котов", а ще 4 судна пошкоджено.
- Також раніше повідомлялося, що окупанти почали застосовувати роботизовані платформи з гранатометом. Втім, це не стало проблемою для наших воїнів і обидві роботизовані платформи були знищені за допомогою FPV-дронів роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку.