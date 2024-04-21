Речник ВМС підтвердив ураження російського корабля "Коммуна" у Севастополі

Сьогодні, 21 квітня, у порту тимчасово окупованого Севастополя уражено російське рятівне судно "Коммуна".

Це підтвердив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, масштаби пошкоджень – уточнюють.

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"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу Чорноморського флоту Росії "Коммуна". Характер пошкоджень верифікується", – зазначив Дмитро Плетенчук.

При цьому, за словами Плетенчука, "однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен".

Також речник наголосив, що подібні інциденти і далі траплятимуться на захопленому острові.

"Це буде повторюватися, доки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", – додав представник ВМС.

Довідка. "Коммуна"– морське допоміжне судно ВМФ Росії. Воно є найстарішим судном не лише у російському флоті, а й найстарішим у світі судном, яке фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання.

Судно пройшло модернізацію, а у 2022 році було відправлено на пошук ракетного крейсера "Москва", який затонув 14 квітня 2022 року в результаті ракетного удару.

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