Їздив у групі підтримки "95 кварталу", – Никифоров розповів про зв'язки із Зеленським

Сергій Никифоров, який 9 липня офіційно став прессекретарем Володимира Зеленського, підтвердив, що ще до призначення зустрічався з чинним президентом. Було це декілька років тому, коли український лідер грав у команді гумористів "95 квартал".

Про свою зустріч із Зеленським Никифоров розповів під час свого першого брифінгу в ролі речника президента.

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Коли Никифоров вперше зустрівся з президентом

Новий прессекретар зазначив, що раніше перетинався з українським лідером у Кривому Розі. Тоді Володимир Зеленський ще не був президентом України.

Коли я вчився у школі, команда майбутнього "95 кварталу" була зірками. Кілька разів я їздив у групі підтримки їхньої команди,

– згадав Никифоров.

Він зізнався, що побіжно перетинався із Зеленським, але останній його "точно не пам'ятає". Відтоді жодних зв'язків з президентом Никифоров не мав.

Як Никифоров став речником Зеленського

З кінця квітня український президент залишався без прессекретаря. Персона майбутнього заступника Юлії Мендель довго була у таємниці. І лише наприкінці червня ЗМІ повідомили про те, що за підсумками відбору, залишилися 2 кандидати:

піарник Олександр Бондаренко,

медійник Сергій Никифоров.

Саме останнього ЗМІ назвали фаворитом та майбутнім переможцем конкурсу. Зрештою, 9 липня український лідер підписав указ про призначення Никифорова своїм речником.