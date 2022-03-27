Речник Зеленського розповів, з ким президент зараз спілкується найбільше

Речник президента Сергій Никифоров розповів, що в України зараз щонайменше кілька найбільших друзів. Мовиться про ті країни, які підтримують нас у протистоянні з Росією найактивніше.

Як зазначив Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Рада", графік президента Володимира Зеленського розписаний від самого ранку і до глибокої ночі. Очільник нашої держави не лише виконує свою роль головнокомандувача, а й регулярно спілкується з партнерами, передає 24 канал.

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В України вже є найбільші друзі

Сергій Никифоров зазначив, що найбільшими друзями України є Литва, Польща, Велика Британія, а також США.

Він також наголосив на тому, що уся допомога, яку нам надають ці країни зараз, базується на двосторонніх домовленостях. Тож Володимир Зеленський регулярно спілкується з лідерами цих держав.

З тими, кого я перелічив, він спілкується щоденно, а то й двічі на день. Особливо з президентом Польщі Анджеєм Дудою,

– зазначив Никифоров.

Речник підкреслив, що з президентом Польщі обговорюються не лише стратегічні питання, а й побутові. Наприклад, підіймаються питання біженців. Усе ж не варто забувати, що саме з цією країною у нас є спільний кордон.

Також Сергій Никифоров зазначив, що уся команда президента намагається бути настільки публічною, наскільки це можливо зараз. Тож про усі ключові дзвінки та перемовини Володимира Зеленського повідомляють.

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