Є плани з просування, ми закріплюємось на позиціях, – ОК "Південь"

На Півдні Збройні Сили України продовжують активні дії. Також наші військові закріплюються на звільнених територіях.

Відповідну інформацію повідомила Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини". Вона також пояснила, які плани у наших військових.

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ЗСУ на Півдні мають плани з просування

Є плани з просування, але поки що реалізація цієї частини військової операції абсолютно таємна. Тому проголошувати тут нічого не будемо,

– повідомила речниця оперативного командування "Південь".

Вона також розповіла, що російські окупанти продовжують дистанційно роботу, тобто контрбатарейну протидію. Зокрема, обстріли на далеких відстанях та застосування авіаційних ударів.

Також Наталія Гуменюк розповіла, що:

вночі проти 19 жовтня ворог намагався відпрацювати по наших позиціях гелікоптерами Мі-8, а на ранок ЗСУ збили їхній гелікоптер Ка-52;

у звільнених населених пунктах є руйнування від 40 до 80% будівель, також дуже багато площ заміновано ворогом при відступі;

тому дуже важливо, щоб люди не поспішали повертатися у деокуповані населені пункти, а дали можливість завершити стабілізаційні заходи.

також треба, щоб люди перебували на зв'язку з місцевими адміністраціями, щоб знати чи є газ, електроживлення, водопостачання.

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Окрім того, речниця зауважила, що російські окупанти намагаються прикриватися місцевим населенням як "живим щитом". Вона зауважила, що це стала тактика окупаційної влади.

Так вони робили на Півночі країни і на Сході, а зараз намагаються використати її тут. По школах і через дитячі заклади розіслані повідомлення про те, що треба евакуювати дітей в першу чергу, щоб за ними прямували батьки. Це таке намагання створити штучно депортацію населення для того, щоб потім застосовувати свої наративи про нібито "обстріли ЗСУ,

– пояснила речниця оперативного командування "Південь".

Вона також зауважила, що Збройні Сили України на відміну від Росії не знищують об'єкти інфраструктури, не знищують будівлі з місцевими жителями. Адже наша артилерія працює точно і тільки по ворожих позиціях.

Варто пригадати, що 19 жовтня очільник ОВА Ярослав Янушевич попередив мешканців Херсонщини про наміри Росії. Зокрема, щодо того, що Кремль оголосив про евакуацію з області. За даними глави ОВА, окупанти можуть взяти українців у заручники та використовувати їх немов "живий щит".

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