Реджеп Ердоган заявив, що хоче знову поговорити з Володимиром Путіним. Розмова відбудеться упродовж найближчих двох днів.

Путін офіційно отримав статус воєнного злочинця. Водночас Ердоган далі вважає, що їм з бункерним дідом є про що говорити.

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Турецький лідер анонсував свою розмову з Путіним. Вона має відбутися упродовж двох наступних днів. Деталей щодо тем Ердоган наразі не розкрив.

Росія скоює в Україні геноцид. Однак Ердоган заявив, що Туреччина не стане на чиєсь бік у війні Росії з Україною.

Раніше ЗМІ заявили, що Ердоган блокує розширення НАТО, щоб бункерний дід раптом не засмутився . Водночас в Альянсі сподіваються: офіційна Анкара, зрештою, піде на компроміс.

Тим часом Путін, вочевидь, у бункерні відходить від зустрічі з лідером Китаю. Вже звернули увагу на те, що під час переговорів бункерний дід почувався не надто добре. У нього відбувалося щось дивне зі щелепою, а рука була не зовсім керованою. Вочевидь, перед зустріччю Путіну ввели чимало припаратів, які й допомогли йому протриматися.