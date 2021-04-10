Туреччина готова підтримати Україну, – Ердоган відреагував на загострення на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Однією з головних тем зустрічі стало загострення на Донбасі.
Джерело:24 канал
Президент Туреччини вважає, що ситуацію на Сході України необхідно вирішувати в мирний спосіб, в рамках міжнародного законодавства, для збереження територіальної цілісності. Про це він заявив під час спільного брифінгу.
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"Ми бажаємо, щоб ескалація припинилась якомога швидше, щоб була знижена напруга. Хочемо, щоб в рамках виконання мінських домовленостей, знову відновилось перемир'я і припинення вогню", – сказав Реджеп Ердоган.
Ми готові надавати будь-яку підтримку в цьому питанні. Також свою діяльність має продовжувати спеціальна спостережна місія ОБСЄ, яка стежить за ситуацію на Донбасі, виконуючи свою таку нелегку функцію,
– наголосив він.
За його словами, Туреччина надає великого значення тому, аби ця місія працювала безперешкодно. Президент додав: "Ми будемо підтримувати місію ОБСЄ, яку з самого початку створення очолювали саме турецькі дипломати та посли".
Брифінг Реджепа Ердогана та Володимира Зеленського: дивіться відео
Загострення на Сході України: останні новини
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- Як повідомляють в штабі Операції Об'єднаних сил, на території ОРДЛО та поблизу кордонів України продовжується передислокація російської військової техніки. І це сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування.
Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу