Задум окупантів зламали, – Хлань пояснив, чому "референдуму" на Херсонщині 11 вересня не буде

окупанти планували 11 вересня провести "референдум" на Херсонщині, щоб забрати область до складу росії. Проте ЗСУ зламали плани загарбників та намагатимуться до цього часу деокупувати Херсон.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради, військовий ТрО Сергій Хлань. Він вважає, що вже у вересні українська армія зможе зайти в Херсон.

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За його словами, все до цього і йде. Хлань зауважив, що ті події на фронті, які відбуваються останніми тижнями, свідчать про те, що підготовка до деокупації вже почалася.

Депутат запевняє, що намагання окупантів проводити "референдум" в Херсоні будуть зруйновані нашими ЗСУ.

Сьогодні можна вже впевнено казати, що "референдум" 11 вересня не відбудеться. Ми чекаємо, що в найближчі тиждень – два окупанти заявлять про перенесення "референдуму",

– заявив Хлань.

На його думку, це росіяни зроблять через банальну причину – вони провалили підготовку до "референдуму".

"За останній місяць, коли наші ЗСУ почали точно влучати в склади, а почалося все зі знищення казарм і командування росгвардійців, в окупантів виникла паніка. Десь три тижні вони просто не могли зібратися. Цей місяць був втрачений", – пояснив Хлань.

Депутат наголосив, що саме ЗСУ зруйнували плани загарбників, а херсонці допомогти у цьому.

Це вже буде третє перенесення дати "референдуму", бо по-перше, окупанти не зможуть його провести організаційно, а по-друге, настрої херсонців за цей місяць кардинально змінилися – якщо раніше був розпач, то зараз всі розуміють, що Херсонщина буде звільнена і це вже питання місяця-два,

– відповів Хлань.

До того ж, він зазначив, що партизанський рух в окупованій Херсонщині поширює тиск на паспортизацію окупантів.

"Вони розповсюджують по всій області інформацію про те, що коли українець бере російський паспорт, він стає людиною третього сорту та одразу може бути мобілізований, як це було на Донбасі", – розповів депутат.

Хлань вважає, що це все в комплексі робить неможливим проведення "референдуму", адже суспільний настрій в Херсоні такий, що дає окупантам зрозуміти, щоб вони йшли на російським кораблем.

Хлань про зірвані плани окупантів щодо "референдуму" в Херсоні: відео



До слова, Збройні Сили України в ніч проти 8 серпня завдали удару по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині. Також наші бійці знищили кілька російських баз з боєприпасами. Відомо, що з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по мостах.