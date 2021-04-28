Реформи в Україні є одним з інструментів захисту, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що його команда ніколи не чекала повного спокою на фронті, щоб проводити реформи. Незважаючи на усі загрози, Україна трансформується.
Джерело:La Repubblica
За словами Зеленського, на більшій частині України панує мир. Там зберігається демократичний лад.
Зауважте Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Ватикані
Україна активно трансформується, незважаючи на всі загрози. Бо проведення реформ у нашій країні – це також один з інструментів захисту,
– заявив Зеленський.
Який розвиток подій бачить Зеленський
- Україні необхідно пройти шлях, який вже пройшли інші країни нашого регіону після розпаду "радянського табору".
- Зеленський визнав, що у певних речах після 1991 року Україна справді відстала.
- Водночас це дає додаткові можливості. Президент аргументував це тим, що "інвестувати в нашу країну зараз так само вигідно, як це було вигідно робити й в інші країни сходу Європи тоді, коли вони рухалися до Євросоюзу".
- За словами Зеленського, поки ринки ще не сформовані, можна заробити набагато більше, інвестуючи у зростання.
Що Зеленський каже про інвестиції
- Зеленський зауважив, що в Україні проводять земельну реформу, модернізують фінансовий сектор та оновлюють інфраструктуру.
- Президент запросив італійські компанії долучитися до роботи. Це може зробити обидві країни сильнішими.
- У процесі співпраці Україна та Італія зможуть зробити багато корисних справ для Європи.