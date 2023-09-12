Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого
Джерело:Володимир Зеленський
В Україні перевірять рішення ВЛК з 24 лютого. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
На сайті Офісу Президента з'явився указ Зеленського за 12 вересня. У ньому президент наказав перевірити усі рішення військово-лікарських комісій, ухвалені з 24 лютого.
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Рішення ВЛК перевірять
У такий спосіб президент Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Контроль за перевіркою ВЛК глава держави поклав на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.
Слід зазначити, що перевірку пройдуть лише ті рішення військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення.
"Чистка" в ВЛК: що відомо
- 30 серпня за результатами засідання РНБО Володимир Зеленський наказав провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року, для виявлення фактів корупції. Тоді президент наголосив, що "правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави".
- Того ж дня Зеленський у вечірньому звернення визнав, що вже встановлені окремі факти фальсифікації висновків медичних комісій і хабарництва. Український лідер розповів про невтішну статистику: в окремих областях після лютого 2022 року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець теж не зміг порадувати результатами перевірки у військово-лікарських комісіях. За його словами, зафіксовано дуже багато випадків, коли здорових чоловіків визнавали непридатними до військової служби, а тих, хто мають серйозні проблеми зі здоров'ям, обмежено придатними.
- Секретар РНБО Олексій Данілов свою чергою уточнив, що після перевірки ВЛК та виданих довідок про непридатність, прізвища лікарів-хабарників обов'язково оприлюднять, а на викритих ухилянтів теж чекає відповідальність.