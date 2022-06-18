У рефрижераторах Укрзалізниці залишилося 107 мішків із останками російських солдатів

У рефрижераторах Укрзалізниці досі перебуває 107 мішків з рештками російських солдатів. Раніше їх було майже 300.

Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко. Очевидно, Росія не поспішає повертати додому своїх "героїв".

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Обмін тілами загиблих військових

Між Україною та Росією було два обміни тілами загиблих військових. Лещенко не уточнив, чи віддали решту тіл у рамках обміну.

Ще раніше Лещенко зауважував, що Україна як держава, яка дотримується міжнародних зобов'язань витрачає й дизельне паливо, щоб охолоджувати ті рефрижератори, у яких перебувають тіла російських солдатів.

Поки трупи залишаються в рефрижераторах, співробітникам Укрзалізниці доводиться щодня спалювати по 100 літрів солярки на вагон, щоб підтримувати температуру, яка необхідна для зберігання.

Сама Росія не збирається забирати їх вже 3 місяці. Держава-агресорка, яка сама відправила цих солдатів на смерть в Україну, досі не поховала їх,

– наголошував Лещенко.

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До слова, у Мелітополі російські окупанти терміново шукають додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання трупів своїх солдатів. За даними української розвідки, переобладнаний у морг міський м'ясокомбінат вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200".

Рефрижератори заповнені тілами вбитих в Україні російських військових

Іноземні ЗМІ показали вагон-рефрижератор, де помістили російських військових, яких знищили в Україні.

Володимир Зеленський щиро не розуміє, чому Росія не забирає загиблих військових. Кремль узагалі не зацікавлений у поверненні тіл загиблих військових.

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Обміни тілами відбулись: Україна повернула своїх синів

Станом на 18 червня вже знищили 33 350 загарбників. Лише за добу наші оборонці ліквідували 200 ворогів. Російська армія втрачає свою бойову здатність. Це визнав голова штабу оборони Британії, він заявив, що Росії уже не виграти війну, адже Путін втратив чверть бойової потужності.

6 червня з'явилася інформація, що Росія передала Україні тіла перших наших захисників. Тоді відбувся обмін 160 на 160. Серед загиблих, яких привезли до Києва, орієнтовно третина – бійці "Азову".

Станом на 7 червня повідомлялося, що вдалося повернути 210 тіл захисників Маріуполя. 9 червня до Києва привезли тіла ще 58 загиблих захисників "Азовсталі".

Останній обмін відбувся 14 червня у Запоріжжі – Україна повернула додому ще 64 загиблих захисників.