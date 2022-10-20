Рекордно швидко: ЄС остаточно затвердив санкції проти Ірану через продаж Росії "шахідів"

Євросоюз затвердив санкції проти Ірану, оскільки країна продає Росії дрони-камікадзе Shahed. До обмежень долучилася і Велика Британія.

Обмеження застосували проти організацій, які постачають іранські безпілотники.

До речі США погрожують Ірану санкціями за дрони-камікадзе

Спершу обмеження підтримали посли країн-членів ЄС схвалили санкції проти Ірану за його залучення до війни. ЗМІ стверджували, що обмеження схвалили стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів. Ймовірно, мовилось про компанію Shahed Aviation Industries, оскільки вона відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА.

Згодом до санкцій долучилася і Велика Британія. У заяві британського уряду мовиться про те, що Росія використовує дрони для нападу як на цивільні цілі, так і на об'єкти критичної інфраструктури з наміром відключити українське населення від електрики, опалення та води.

Ці боягузливі удари безпілотників – акт розпачу. Дозволяючи такі удари, ці люди та компанія-виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми подбаємо про те, щоб вони понесли відповідальність за свої дії,

– заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

У списку британських санкцій є:

генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері - голова Генерального штабу збройних сил Ірану, який курирував постачання дронів-камікадзе Росії;

бригадний генерал Сейєд Ходжатолла Курейші – ключовий переговорник в угоді про поставки БПЛА;

бригадний генерал Саїд Агаджані – голова Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), представники якого перебувають на окупованих територіях України;

Shahed Aviation Industries – виробник безпілотників Shahed, які застосовує Росія.

Санкції вже починають діяти

Письмову процедуру завершили. Санкції набирають чинності сьогодні, 20 жовтня, після публікації в "Офф".

Зауважимо, раніше президент Польщі Анджей Дуда поговорив з главою Ірану Ебрагімом Раїсі щодо постачання безпілотників. Політик попереив – Польща має намір активно протидіяти будь-яким закупівлям зброї Росією. Крім того, питання про постачання дронів планують порушити США, Франція та Велика Британія.

Іран передає Росії дрони та ракети: що відомо

Іран передає Росії дрони, якими вона атакує українські міста. Агресор намагається приховати походження безпілотників, маркуючи їх "Герань".

Перший випадок збиття іранського дрона-камікадзе на території України зафіксували 13 вересня у Куп'янську. У повітряних сила повідомляли, що станом на 19 жовтня вже збили 223 Shahed-136.

За інформацією американських ЗМІ, допомога Ірану для Росії не завершиться лише на безпілотниках. Країни нібито підписали угоду про поставку високоточної зброї. Ймовірно, мовиться про ракети класу земля – земля Zolfaghar, а також додаткову кількість безпілотників.

Вночі 20 жовтня над Миколаївщиною збили 14 дронів-камікадзе. На жаль, 4 дрони поцілили в один з навчальних закладів міста, ще один впав на закриту приватну територію.

Також дрони завдали удару по підприємству у Чернігові. Обійшлось без жертв, але були травмовані. Зокрема, 3 поранених забрали до лікарні.

До речі, цю тему мали обговорити під час закритого засідання Радбезу ООН.

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