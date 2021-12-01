Ніхто з цим не сперечається, – Єрмак каже, що Україна робить "найісторичніші у світі" реформи

Андрій Єрмак заявив, що сьогодні Україна є рекордсменом з реформ у світі. За словами глави Офісу Президент, з цим вже "ніхто не сперечається".

Політик зазначив, що український народ втомився чекати – кожен хоче бачити позитивні зміни не через 20 років, а вже сьогодні. Про це він повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Дуже важливо те, що сьогодні ми рекордсмени з реформ. Ніхто з цим вже не сперечається. Я часто повторюю: назвіть мені зараз хоч одну країну, яка в таких геополітичних і економічних умовах робить настільки історичні реформи,

– сказав Андрій Єрмак.

"Жоден політик у світі не може нічого мені заперечити", – додав очільник Офісу Президента.

Судова реформа в Україні

Проведення судової реформи є однією з вимог для надання Україні чергового траншу МФВ.

Законопроєкт про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів парламент ухвалив 29 червня.

Володимир Зеленський 8 липня наклав вето на закони та вніс свої поправки на розгляд нардепів.

Верховна Рада України 13 липня ухвалила відповідні законопроєкти з поправками президента.

Український президент підписав три законопроєкти, які стосуються судової реформи 3 серпня.