Чи будуть відрізнятись умови і виплати у рекрутованих та мобілізованих: пояснення Міноборони

Міністерство оборони розпочало проєкт рекрутингу до Збройних сил України. Він передбачає, що військовозобов'язаний зможе самостійно обрати підрозділ та посаду, де його досвід буде найбільш корисним.

Топпредставниця Міноборони Наталія Калмикова розповіла, чи будуть відрізнятись умови у рекрутованих та мобілізованих. Зокрема, чи різнитиметься грошове забезпечення.

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За словами чиновниці, якщо військові перебуватимуть в однакових умовах – різниці не буде.

Люди, які виконують завдання на першій лінії, на лінії бойового зіткнення, незалежно від того, чи це людина мобілізована, чи рекрутована, отримують виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць залежно від часу виконання завдань,

– наголосила Калмикова.

Також представниця оборонного відомства додала, що за виконання інших бойових і спеціальних завдань передбачені інші доплати.

Що відомо про рекрутинг до ЗСУ