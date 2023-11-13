Армії потрібні різні професії: Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
Джерело:Міноборони
Міністерство оборони підписало угоду про співпрацю з популярною рекрутинговою компанією. Таким чином кожен охочий може переглянути актуальні вакансії та обрати посаду відповідно до своїх умінь.
На початку листопада глава Міноборони Рустем Умєров затвердив нову концепцію військової кадрової політики оборонного відомства. Вона передбачає поступове відходження від строковою служби на користь контрактної.
Дивіться також "Новий Ізраїль"? Чи скасують в Україні призов, що таке рекрутинг і для чого його вводять
Кожна професія потрібна
Міноборони України 13 листопада починає проєкт з рекрутингу до ЗСУ. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова підписала угоду з організацією Lobby X, яку представляє Владислав Грезєв. Рекрутери пообіцяли виконувати свої роботу для потреб армії безоплатно.
Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. Найближчим часом в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями,
– повідомила Калмикова.
Голова організації Lobby X повідомив, що вони мають великий досвід у пошуку кадрів для Збройних Сил України. Армія потребує різних професій – як гранатометників або мінометників, так і програмістів чи кухарів. Співпраця безпосередньо з Міноборони дозволить рекрутерам масштабувати свою діяльність.
Також Міноборони планує підписати угоди з низкою інших учасників ринку працевлаштування.
Нова стратегія Міноборони
- До 2028 року Міноборони планує перехід на військову службу за контрактом. Тобто, як пояснили в Міноборони, строкову військову службу замінять інтенсивним військовим вишколом громадян призовного віку.
- Концепція написана з розрахунком на те, що до 2028 року закінчиться війна, наступить демобілізація та умовно мирний час. Однак призов в Україні нікуди не зникне під час воєнного стану та бойових дій.
- Михайло Федоров анонсував роботу над пілотним проєктом щодо смартмобілізації. Мета полягає у тому, щоб дати можливість добровольцям обрати собі професію або спеціальність для того, щоб бути більш ефективним в армії.