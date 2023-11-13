Армії потрібні різні професії: Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ

Міністерство оборони підписало угоду про співпрацю з популярною рекрутинговою компанією. Таким чином кожен охочий може переглянути актуальні вакансії та обрати посаду відповідно до своїх умінь.

На початку листопада глава Міноборони Рустем Умєров затвердив нову концепцію військової кадрової політики оборонного відомства. Вона передбачає поступове відходження від строковою служби на користь контрактної.

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Кожна професія потрібна

Міноборони України 13 листопада починає проєкт з рекрутингу до ЗСУ. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова підписала угоду з організацією Lobby X, яку представляє Владислав Грезєв. Рекрутери пообіцяли виконувати свої роботу для потреб армії безоплатно.

Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. Найближчим часом в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями,

– повідомила Калмикова.

Голова організації Lobby X повідомив, що вони мають великий досвід у пошуку кадрів для Збройних Сил України. Армія потребує різних професій – як гранатометників або мінометників, так і програмістів чи кухарів. Співпраця безпосередньо з Міноборони дозволить рекрутерам масштабувати свою діяльність.

Переглянути актуальні вакансії у Збройних Силах України ви може на сайті Lobby X за посиланням

Також Міноборони планує підписати угоди з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Нова стратегія Міноборони