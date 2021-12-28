Ремонт "Бориспільського експресу": посадовців УЗ підозрюють у розкраданні 12 мільйонів

Правоохоронці викрили 5 посадовців Укрзалізниці на заволодінні 12 мільйонами гривень на ремонті "Бориспільського експресу". Їм повідомили про підозру.

За даними слідства, працівники Укрзалізниці та Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" організували схему заволодіння грошима компанії. Це відбувалося впродовж 2019 – 2020 років.

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Як діяли посадовці УЗ

Працівники Укрзалізниці, перебуваючи у змові зі службовими особами комерційних структур, пролобіювати їхню перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю послуг для капітального ремонту обладнання "Бориспільського експресу".

При цьому насправді рейкові автобуси ремонтували з використанням вживаних запчастин неналежної якості. Їхня ціна перевищувала ринкову.

Згодом члени організованої групи легалізували ці гроші, придбавши нерухомість і транспортні засоби, та обготівкувавши їх.

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Правоохоронці вже провели 29 обшуків у справі. Наразі вони розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та арешт їхнього майна.

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