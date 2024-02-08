Коли запрацює "синя" гілка метро: Кличко назвав терміни
Джерело:Пресслужба Київського метрополітену
Київський мер Віталій Кличко оголосив про терміни початку робіт з відновлення аварійної ділянки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська". Втім, він зазначає, що ремонт ускладнюють надскладні гідрогеологічні умови ділянки тунелю.
Кличко повідомляє, що відновлювальні роботи аварійної ділянки синьої гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" розпочнуться не раніше березня 2024 року. Наразі тривають роботи з встановлення розвантажувальної плити для подальшої роботи на ній бурової установки та буріння паль.
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Що відомо про початок ремонтних робіт
За словами Кличка, міська влада вже уклала договір на виконання проєктних та першочергових відновлювальних робіт.
До 12 лютого буде готова проєктна документація для експертизи. Цей процес триватиме 3 – 4 тижні, після чого визначать вартість і терміни відновлювальних робіт. Якщо проєкт схвалять, відразу розпочнуться основні будівельні роботи.
Мер Києва зауважує, що ця ділянка тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах, що включають високу вологість ґрунту, наявність торфу та дрібного і середнього піску.
Ми вже отримали попередні висновки експертів Науково-дослідної судово-експертної установи стосовно причини деформації тунелю на "синій" гілці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська". Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Експертне дослідження ще триває. Остаточні висновки будуть надані після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні,
– підкреслює Кличко
Руйнування тунелів метро "синьої гілки": що відомо
- 8 грудня 2023 року відбулося розгерметизування тунелю в Київському метрополітені між "Деміївською" та "Либідською" станціями, що призвело до витоку води на колії. Рух поїздів між "Теремками" та "Деміївською" був негайно призупинений.
- Народний депутат України Костянтин Бондарєв заявив, що аварія на "синій" гілці метро та припинення руху між "Либідською" та "Деміївською" стали наслідком аврального будівництва станцій у 2010 році. Поновлення руху поїздів киянам доведеться чекати 6 місяців.
- 24 січня 2023 року з'явилися висновки експертів щодо причин руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська". Згідно з документами, деформація стала наслідком неякісного проєктування та будівництва.