Ідентифікація 6000 тіл українських військових триватиме понад рік, – Клименко

Росія передала Україні тіла близько 6000 полеглих українських воїнів. Їхня повна ідентифікація може тривати щонайменше 13 – 14 місяців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

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Скільки триватиме ідентифікація тіл

Ігор Клименко заявив, що загалом російська сторона передала 6060 тіл.

Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває – в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона,

– пояснив міністр.

За "найскромнішими попередніми оцінками фахівців", на ідентифікацію тіл знадобиться щонайменше 13 – 14 місяців. Клименко зазначив, що йдеться про мінімальний час, необхідний для повної ідентифікації.

Глава МВС також підкреслив, що судово-медичні експерти, слідчі та інші спеціалісти зараз працюють у три зміни, щоб якнайшвидше завершити процес.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Чернівцях серед репатрійованих тіл загиблих на війні українців виявили тіло окупанта. На ньому була російська форма та інші деталі, що вказують на його приналежність до ворожої армії.

Раніше Ігор Клименко вже пояснював, що Росія може навмисно передавати тіла своїх громадян разом з українцями, аби збільшити кількість тіл та завантажити роботою українських експертів.