"Такі міни були біля мого будинку": як навчаються підлітки-рятувальники у харківському ліцеї

За майже 2 роки війни в Україні зростає покоління підлітків, на чиє дорослішання безпосередньо вплинула російська агресія. Багатьох із них вона змусила вибрати професію, яка б приносила користь українському суспільству.

Це можна побачити на прикладі харківського ліцею “Рятувальник”, репортаж із якого для 24 Каналу зробила кореспондентка Анна Черненко. За її спостереженням, багато учнів цього навчального закладу бачать своє майбутнє в службі для України та її громадян.

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Якою є мотивація харківських підлітків

Через близькість до російського кордону, все навчання у ліцеї "Рятівник" відбувається офлайн. Бомбосховище в навчальному закладі також є, але в ньому можна перебувати лише тимчасово. І лише в окремих випадках в ліцеї проводять звичні офлайн-заняття, зокрема й щодо професійної орієнтації.

"За кілька днів до повномасштабного вторгнення ми були на схожому безпековому уроці, і тоді школярі сприймали це зовсім інакше. На ньому діти слухають і розуміють, що отримані знання про мінну безпеку або накладання турнікету можуть їм знадобитися вже за декілька хвилин", – поділилась кореспондентка.

Велика кількість харківських дітей протягом тривалого часу бачила війну власними очима, і це має великий вплив на те, яким вони бачуть своє майбутнє, зокрема і професійне. Багато учнів ліцею наголошують, що у воєнний час люди часто потребують допомоги – і це найкраще, що вони можуть зробити для країни зараз.

Мене вразило, коли лектор розповідав учням про міни відкладеної дії (ПТМ-1С, заборонені в понад 160 країнах світу – 24 Канал), а хтось із хлопців каже, що такі міни були біля мого дому,

– розповіла Черненко.

Також учні ліцею “Рятівник” цінують те, що можуть отримати практичні знання в межах таких уроків, адже у звичайних шкільних дисциплінах подібну інформацію подають здебільшого теоретично. Найкориснішими для реалій Харківщини вони називають протипожежну та мінну безпеку, а також – основи психології.

Якою є ситуація на Харківщині