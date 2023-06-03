Путін боїться не розвалу Росії, а її федералізації: опозиціонерка з Бурятії про настрої людей

Жителі республіки Бурятія виступають за проведення референдуму. Вони прагнуть, щоб саме жителі Бурятії визначили подальшу долю державного утворення.

У Бурятії проживає лише 30% етнічних бурятів, решта 70% населення – це росіяни. Про це 24 Каналу розповіла Олександра Гармажапова – голова фонду "Вільна Бурятія".

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Чого боїться Путін

Олександра Гармажапова пояснила, що діяльність фонду "Вільна Бурятія" дуже мозолить очі Кремлю. Відтак, учасників фонду визнали іноземними агентами за 4 дні до візиту російського диктатора Владіміра Путіна в республіку Бурятія.

Окрім цього, росіяни повсякчас цікавляться, чи знають мешканці Бурятії про "Вільну Бурятію" та чи співпрацюють вони із нею.

Чому наша діяльність на стільки не подобається владі? Це пов'язано із тим, що ми категорично проти війни, яку розв'язав Володимир Путін, і першими стали називати її імперською,

– наголосила вона.

Також фонд дотримується позиції щодо того, що самі мешканці Бурятії мають визначати подальшу долю їхнього дому.

"Путін дуже активно у своїй пропагандистській риториці використовує такий аргумент, що якщо не він, то Росія розпадеться і всі західні країни мріють розвалити Росію, а нібито він має всіх об'єднати довкола себе", – переконана Гармажапова.

За її словами, Путін досі вірить у те, що Росія завжди буде єдиною та неподільною.

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Чи підтримують буряти референдум

Голова фонду "Вільна Бурятія" додала, що мешканці національних республік Росії у відкриту не скажуть про те, що вони хочуть незалежності.

Якщо ви запитаєте у людей, чи хочуть вони національної федералізації, щоб Бурятія сама розпоряджалася своїми податковими потоками, мала політичну, мовну незалежність, то люди з великою ймовірністю скажуть, що так,

– зазначила вона.

Втім, варто враховувати, що буряти складають етнічну меншість населення республіки. 70% – це росіяни. Тож військові із Бурятії, які воюють проти України, це не обов'язково мешканці самої республіки. Загалом люди виступають за проведення референдуму як демократичної процедури, в результаті якого жителі Бурятії визначать майбутнє своєї республіки.

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