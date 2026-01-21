Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що не всі республіканці підтримують дії Трампа. До прикладу, нещодавно 5 сенаторів-республіканців підтримали резолюцію, яка заборонила адміністрації Трампа проводити нові військові операції у Венесуелі без спеціального дозволу від Конгресу.

Читайте також Трампу можуть оголосити імпічмент: спікер Джонсон розповів, який план готують демократи

Чи близький Трамп до імпічменту?

Як наголосив Пінкус, все це відбувається на тлі погроз Трампа щодо Гренландії. Також він час від часу несправедливо тиснув на Україну в переговорному процесі щодо завершення війни.

Сьогодні в американців є дві проблеми на порядку денному в зовнішній політиці. Це – Україна та Гренландія. Його дії йому боком обійдуться. Йому цього не пробачать,

– вважає Пінкус.

За певних умов можливий сценарій, що у США розпочнуть процедуру імпічменту щодо Трампа. Але поки малоймовірно, що вона досягне успіху. Хоч перевага республіканців в Палаті представників та Сенаті досить хитка, але все не так просто.

Імпічмент – це своєрідний двоетапний процес. Палата представників грає роль прокурора. Вони дають звинувачення. Для цього достатньо переваги в 1 голос. Сенат – як суддя. Там оголошують вирок. Щоб оголосити імпічмент, потрібно дві третини голосів. Це дуже складно. Чому колись Клінтону не оголосили імпічмент? Бо не назбирали голоси,

– сказав Пінкус.

Останні заяви Трампа: коротко