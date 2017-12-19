Що приготувати на Новий рік 2018: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря

Що приготувати на Новий рік 2018 – над цим питанням всі задумуються ще задовго до новорічних свят. Так вже історично склалося, що на це свято ми готуємо з дорогих продуктів – ананаси, червона ікра та риба, кілограми м'яса, а ще тонни однакових салатів, які щедро приправлені майонезом. Це б'є не лише по вашій кишені, а й по здоров'ю!

От і виходить, що на столах українців на Новий рік майже ідентичні страви з року в рік, столи накриті "по-багатому", грошей витрачено багато, а на ранок болить шлунок... І якщо вам це набридло, то ці рецепти стануть вам у нагоді!

Читайте також: Готувати – це легко: відомий кулінар відкрив секрети ідеального новорічного столу

Новорічне меню: що приготувати

Один із найвідоміших українських кухарів і засновник гастромайстерні Confiture Євген Клопотенко поділився з Lifestyle24 своїми авторськими рецептами гарячих страв та десерту для новорічного столу, які ви зможете повторити.

М'ясний рулет з ягодами в духовці

"Готуючи м'ясний рулет можна експериментувати – використовувати різні ягоди, наприклад айву, малину або смородину. У несезон ви можете використовувати заморожені ягоди і сухі квіти чорнобривців", – Євген Клопотенко.

Інгредієнти на 4 порції:

- 600 г яловичого ошийка;

- кілька гілочок розмарину;

- 3 зубчики часнику;

- кілька суцвіть чорнобривців;

- 150 г ягід кизилу;

- 1 ст. л. оливкового масла;

- сіль, перець (за смаком).



Рецепт м'ясного рулета з ягодами

Рецепт м'ясного рулета в духовці:

1. Ошийок зачищаємо від плівок, розрізаємо таким чином, щоб він мав плоску форму, і відбиваємо.

2. Гілочки розмарину нанизуємо на м'ясо, рівномірно розподіляємо по шматку м'яса часник, пропущений через давилку, солимо і перчимо.



Рецепт м'ясного рулету з ягодами

3. Додаємо зверху кизил, роздавлений руками, і пелюстки чорнобривців, завертаємо м'ясо в рулет і скріплюємо кулінарною ниткою або зубочистками.

4. Поливаємо рулет зверху оливковою олією і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Важливо не пересушити м'ясо, всередині рулет повинен залишатися соковитим і рожевим.



Рецепт м'ясного рулету з ягодами

5. Такий м'ясний рулет ідеально подавати з вишневим соусом або гострим соусом чилі. А на гарнір приготуйте картопляне пюре або запечені овочі.

Читайте також: Про кулінарний бізнес і стиль життя: інтерв'ю із Євгеном Клопотенком

Нове м'ясо по-французьки

"М'ясо по-французьки – саме та страва, підхід до якої мені б хотілося змінити. Я вважаю, що в тому вигляді, в якому воно зараз існує, це справжній біль для вітчизняної кулінарії і особисто для мене. Під величезною кількістю цибулі, тоннами майонезу і жирного сиру ми ховаємо маленький шматочок м'яса і запікаємо його. Варто також нагадати, що, крім сумнівних смакових якостей, ця страва завдає нищівного удару нашій підшлунковій залозі. Я знайшов дуже простий спосіб змінити цей рецепт", – Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

- свинячий биток;

- цибуля;

- цукор;

- оцет яблучний;

- рослинна олія;

- сир брі;

- сіль перець.



Рецепт м'яса по-французьки з сиром брі

Рецепт м'яся по-французьки з сиром брі:

1. Нарізаємо тонкі битки зі свинини, застилаємо їх харчовою плівкою і відбиваємо. Солимо і перчимо з двох сторін.

2. Чистимо цибулю від лушпиння і робимо цибульний конфітюр (рецепт за активним посиланням), але без меду.

3. Деко застилаємо пергаментом, викладаємо битки і відправляємо на 10 хвилин в розігріту духовку до 180°С.

4. Дістаємо м'ясо, нарізаємо тонкі слайси сиру брі, викладаємо їх на м'ясо. На сир викладаємо трохи цибулевого конфітюра і знову ставимо в духовку ще на 10 хвилин.

5. Перевіряємо готовність м'яса, розрізавши його. Воно повинно бути без червоних прожилок і не пересушеним.

Свиняча вирізка з томатною сальсою і гарніром з пюре та хріну

"За допомогою цього рецепту ви, перебуваючи вдома, зможете скуштувати ресторанну страву. Не потрібно нікуди ходити. Влаштуйте ресторан у себе на кухні, приготувавши ніжну свинину з коньячно-медовою скоринкою, томатною сальсою і злегка гоструватим пюре з хріном", – Євген Клопотенко.

Інгредієнти для м'яса:

- свиняча вирізка;

- мед;

- лимонний сік;

- оливкова олія;

- сіль, перець (за смаком).

Інгредієнти для пюре:

- картопля;

- вершки;

- вершкове масло;

- білий хрін (в баночці) за смаком;

- сіль, перець (за смаком).

Читайте також: 12 оригінальних страв для новорічного столу: авторські рецепти відомого кулінара

Інгредієнти для томатної сальси:

- томати;

- базилік;

- оливкова олія;

- часник;

- сіль за смаком.



Рецепт свинячої вирізки з томатною сальсою і гарніром з пюре та хріну

Рецепт свинячої вирізки:

1. Свинячу вирізку обмазуємо сумішшю оливкового масла, лимонного соку, солі і перцю.

2. Запікаємо при 180°С майже до готовності.

3. Дістаємо м'ясо з духовки.

4. У сковороді підігріваємо олію, обсмажуємо свинину, додаємо коньяк, мед і глазуруємо м'ясо до темно-коричневої скоринки.

Рецепт пюре з хріном:

1. Відварюємо картоплю до готовності.

2. У відварену картоплю додаємо вершкове масло, підігріті вершки і білий хрін, солимо, перчимо. Трохи підігріваємо пюре.

Рецепт томатної сальси:

1. Томати нарізаємо кубиками.

2. Дрібно нарізаємо листя базиліку і часник.

3. Змішуємо томати з базиліком, часником і оливковою олію. Солимо.

Порада щодо презентації: на тарілку викладаємо пюре, зверху – нарізану свинину. Сальсу можете викласти на м'ясо або подавати окремо.

Індичка з сухофруктами та журавлиним соусом

"Хочу поділитися з вами відмінним класичним рецептом приготування індички – божественного і ніжного м'яса з сухофруктами і журавлинним соусом", – Євген Клопотенко.

Інгредієнти для індички:

- 1 індича грудка зі шкірочкою;

- кориця (за смаком);

- курага (за смаком):

- сушений інжир (за смаком);

- біле вино (за смаком);

- оливкова олія (за смаком);

- барбарис (за смаком)

- сіль, перець (за смаком).

Інгредієнти для журавлинного соусу:

- заморожена журавлина;

- цукор;

- мед.



Рецепт запеченої індички з сухофруктами та журавлиним соусом

Рецепт індички з сухофруктами та журавлиним соусом:

1. Дрібно нарізаємо курагу і сушений інжир (сухофруктів має бути стільки, щоб вони змогли рясно покрити індичу грудку).

2. Змішуємо сухофрукти з корицею, сіллю, білим вином, чорним перцем, барбарисом і оливковою олією.

3. Натираємо нашою сумішшю м'ясо. М'ясо повинно бути густо вкрите сухофруктами і прянощами.

4. Індичку загортаємо у фольгу і запікаємо при 180°С до готовності.

5. Коли м'ясо буде наполовину готове, зніміть фольгу, щоб з'явилася скоринка.

Як приготувати журавлинний соус:

1. Журавлину заливаємо гарячою водою, щоб вона розморозилася. Коли ягоди розморозяться, перетираємо їх через сито.

2. Ставимо перетерту журавлину на вогонь.

3. Як тільки журавлина нагріється – додаємо цукор і мед.

5. Випарюйте суміш на повільному вогні, поки соус не загусне.

Подавайте індичку разом з журавлинним соусом.

Качка з абрикосовим соусом

"Найчастіше качку готують з яблуками, це дійсно безпрограшна комбінація, але я хочу презентувати цікавіший рецепт, який повністю змінить ваше ставлення до качки. Тут ідеально абсолютно все: спеції, які надають приголомшливий аромат, неймовірний абрикосовий соус, хрустка пряна скоринка і ніжне м'ясо. Спробуйте приготувати качку за цим рецептом на Новий рік, і ніхто не залишиться байдужим", – Євген Клопотенко.

Інгредієнти для запікання качки:

- 1 качка;

- картопля (5 штук);

- 1 лимон;

- 1 ч. л. сушеного імбиру;

- 1 ч. л. гуньба сінної;

- 1 ч. л. фенхеля;

- 1 ч. л. анісу;

- 1 ч. л. кориці;

- 1 ч. л. солі;

- 1 ч. л. чорного перцю.

Інгредієнти для абрикосового соусу:

- 200 г заморожених абрикосів;

- 1 ст. л. соєвого соусу;

- 1 зубчик часнику;

- 0,25 перцю чилі;

- 1 ч. л. цукру;

- 1 ч. л. яблучного оцту;

- 0,25 цибулини;

- щіпка червоного перцю;

- щіпка анісу;

- щіпка чорного перцю;

- 0,5 ст. л. меду.



Рецепт на Новий рік: запечена качка з абрикосовим соусом

Рецепт качки з абрикосовим соусом:

1. Робимо хрестові надрізи на грудях тушки качки.

2. Беремо 5 спецій, сіль, перець і змішуємо їх. Спеції дуже важливі для смаку м'яса. Візьміть, крім солі і перцю, ще хоча б 3 спеції із зазначених в рецепті. Натираємо спеціями качку, особливо в надрізах.

3. Лимон розрізаємо на 2 частини і кладемо в качку.

4. Картоплю розрізаємо на 2 або 4 частини (залежно від розміру). На деко викладаємо качку грудкою вгору і кладемо з боків картоплю.

5. Розігріваємо духовку до 200°С і ставимо качку з картоплею. Під час готування поливайте качиним жиром картоплю. Через 1 годину 40 хвилин зробіть надрізи біля стегна, щоб в цьому місці м'ясо добре пропеклося. Потім збільшуємо температуру до 240°С і готуємо качку ще 30 хвилин. Повинна вийти темна скоринка. Щоб перевірити готовність качки – зробіть надріз, з нього повинен витікати прозорий сік (без крові).

Як приготувати абрикосовий соус:

Розморожуємо абрикоси, змішуємо з усіма спеціями в ронделі і ставимо на маленький вогонь. Даємо закипіти і варимо до розм'якшення 10 хвилин на маленькому вогні, трохи охолоджуємо і перетираємо через сито. Смак соусу повинен бути гострим, кисло-солодким.

Трюфелі з буряка

"Без сумніву, серед нас дуже багато ласунів. Хтось не може прожити без солодкого і дня, а хтось дозволяє собі солодке тільки по святах. Але і ті, й інші люблять шоколад. Є дуже багато рецептів приготування домашніх цукерок, але я, як завжди, хочу вас здивувати. Тому сьогодні ми будемо готувати трюфелі з буряка. Повинен сказати, використання овочів в кондитерському мистецтві – тренд останніх років, від якого не хотілося б залишатися осторонь. Ці ніжні цукерки – відмінна альтернатива магазинному асортименту, якість якого не завжди відповідає нашим очікуванням", – Євген Клопотенко.



Рецепт труфелю з буряка

Інгредієнти на 4 порції:

- 1 великий варений буряк;

- 1 м'яке авокадо;

- 1 ч. л. ванільного цукру;

- 2 ст. л. меду;

- 100 г темного какао-порошку та ще 20 г для посипання;

- 50 г вершкового масла.

Рецепт трюфелю з буряка:

1. У чаші блендера змішуємо варений буряк (якщо варите його самі, дайте йому добре охолонути в холодильнику), м'якоть авокадо, ванільний цукор, мед і вершкове масло кімнатної температури. Перебиваємо до отримання однорідної консистенції.

2. Додаємо 100 г темного какао-порошку і ще раз добре перебиваємо. Відправляємо суміш в холодильник на 1 годину.

3. Руками формуємо з шоколадно-бурякової маси невеликі круглі трюфелі (зручно набирати порцію за допомогою чайної ложки). Обкачуємо кожен трюфель в какао-порошку, викладаємо на тарілку і ставимо в холодильник ще на годину.

Більше рецептів від Євгена Клопотенка можна знайти на сайті Klopotenko.com.

Смачного Нового року! Діліться в коментарях фотографіями своїх новорічних страв!