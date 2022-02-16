У Reuters пояснили, як гімн СРСР потрапив у їхню трансляцію з Майдану Незалежності

Агентство Reuters увечері 15 лютого вело пряму трансляцію з Майдану Незалежності у Києві, яку присвятили загрозі ймовірного вторгнення Росії. При цьому з незрозумілих причин під час включення звучав гімн СРСР.

Пояснення цього з'явилось від продюсера "TV Reuters" в Україні Сергія Каразія. За його словами, контролювати звуки на фоні під час включення не можуть.

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Камера встановлена на балконі готелю Україна і працює в автоматичному режимі. За те, що відбувається в кадрі, ми не можемо нести відповідальність. Якщо в кадрі трапиться ДТП, то це не наша провина,

– заявив Каразій.

Він наголосив, що також не можуть контролювати звуки великого міста.

В людей різні смаки

Продюсер припустив, що на сусідньому балконі міг грати навіть російський гімн.

Не виключаю що на одному з сусідніх балконів хтось міг включити і гімн Росії. Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув, як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку. Ну от такі в людей смаки,

– сказав він.

Що відомо про напад Росії, який досі не відбувся

Західна преса, посилаючись на джерела американської розвідки писала, що Росія має напасти на Україну саме 16 лютого. При цьому називали навіть конкретний час – 3.00 голина ночі. Коли цього не сталося, то писали, що напад все ж може статися у будь-який момент.

Попри заяви Росії про те, що війська вона нібито забирає, на Заході у таке не вірять. Наприклад, у НАТО та Великій Британії заявляли, що ознак деескалації немає.

У Держдепі США навіть припускали, що Росія може залишити свої війська біля кордонів України на тривалий час. Так вона зберігатиме важіль для своїх вимог.

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