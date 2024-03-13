Змінюють плани росіян: яка довгострокова мета Легіону "Свобода Росії"

Бійці РДК, легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" 12 березня прорвали кордони одразу двох російських областей – Курської та Бєлгородської. Йдуть бої селищі Тьоткіно.

Таким чином добровольці показують цілковиту неспроможність російських силовиків і заявляють про свою позицію. Про це у розмові з 24 Каналом наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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"Оця антитерористична операція російських добровольців набуває обертів. Росія – терористична держава і владу там захопили терористичні угрупування, то метою антитерористичної операції є знищення цього режиму", – сказав Кузан.

Яка мета рейду

На думку Кузана, російські добровольці реалізовують план з демілітаризація 40-кілометрової смуги від кордону України. Це робота на довготривалу перспективу, оскільки така зона обов'язково буде створена після перемоги України.

"Зараз відбуваються антитерористичні заходи. Вже є знищена техніка, є перші полонені, дестабілізована робота системних органів адміністрації. Це є головним здобутком. Якщо говорити про політичну складову, Путін рекламував, як готували кордон і захищали його – так от добровольці сьогодні показали неспроможність цієї системи безпеки в найгарячіших прикордонних районах", – відзначив він.

Нагадаємо, що російські добровольці, які виступають проти режиму Путіна, вже здійснювали рейди на територію Росії. Однак тоді вони змогли пройти на територію Бєлгородської області. Зараз сили масштабувалися до двох.

"Атакують невеликі угруповання, але такі дії мають конкретний ефект. Росіяни змушені перекидати додаткові резерви. Чим більше резервів буде, ти менше вони будуть задіяні на фронті", – додав голова центру безпеки.

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