Розбір польотів: що чекає на російську верхівку після рейду на Курщину

"Славнозвісна" армія Владіміра Путіна виявилася абсолютно неготовою до наступу на Курську область. Російського президента навряд чи хтось звинуватить у тому, що сталося, але все ж таки крайнього знайдуть.

Чи будуть зміни в урядових відомствах країни-агресорки після "прориву" кордону на Курщині, сказав 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович. До слова, за даними Bloomberg, російська розвідка знала про можливу операцію у Курській області за 2 тижні.

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Кого звинуватять у "прориві" кордону

За такі наслідки, ймовірно, буде покараний начальник російського генштабу Валєрій Герасімов, адже всі звернення були до нього після радбезу. У російських телеграм-каналах також пишуть, що Герасимов повинен за це відповісти.

Йому зараз, мабуть, дадуть можливість якось виправити ситуацію. Потім є певна ймовірність, що його звільнять. Але без ганьби, адже це підтвердить недієздатності Путіна. Кадрові рішення ухвалюватимуться,

– мовив Рейтерович.

З одного боку, добре, коли у росіян починається тасування кадрів, внутрішня боротьба. З іншого, може бути таке, що замість всіх цих не дуже ефективних, прийде той, хто реально розбиратиметься у справах.

Однак у Путіна дуже обмежена лава запасних, немає на кого міняти. Він просто тасує кадри, переставляє їх з місця на місце, але якісь конкретні рішення не ухвалює.

Ще намагатимуться в контексті цих подій вивести з-під удару нового міністра оборони. Я помітив таку тенденцію, що валять все на Сєргєя Шойгу, хоча він вже далеко не міністр оборони. Водночас Андрєя Бєлоусова мало хто згадує. Мабуть, зверху дана вказівка, що поки цього міністра не чіпайте,

– додав політолог.

До того ж непорозуміння будуть й на рівні підрозділів, бо в Курській області знову прославилися "тік-ток війська" Кадирова, які повинні були займатися обороною, а тепер всі їх шукають.