"Прорив" у Курську область: у Пентагоні відповіли, чи вважають ці події ескалацією

У Пентагоні висловилися стосовно подій у Курській області Росії. У американському міністерстві наголосили, що "прорив" російського кордону у Курській області не є ескалацією війни.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх. Вона також наголосила, що події у Курській області не порушують політику США щодо застосування їхнього озброєння по території Росії, передає 24 Канал.

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Як прокоментували у Пентагоні "прорив" кордону у Росії

У Пентагоні нагадали, що Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Отже, якщо необхідно деескалувати напруженість, як мовилося з самого початку, найкращий спосіб це зробити, щоб Путін сьогодні ухвалив рішення про виведення військ з України.

Україна збирається робити все можливе, щоб продовжувати повертати свою суверенну територію, і це те, що ми бачимо, що вони роблять у цій, знаєте, Курській області,

– сказала Сінгх.

Сполучені Штати послідовно підтримують Україну в її зусиллях щодо захисту від транскордонних атак. Заступниця речника Пентагону також підкреслила, що українці вживають заходів, щоб захиститися від атак, які надходять з регіону, і це в межах політики США щодо того, де вони можуть проводити операції

Представниця Міноборони США зазначила, що Пентагон все ще буде продовжувати підтримувати Україну можливостями та системами, які їй потрібні.

"Ми не вважаємо, що це є ескалацією в будь-якому випадку. Україна робить те, що їй потрібно, щоб досягти успіху в битві", – підкреслила вона.

Варто зазначити, що ні у Генштабі ЗСУ, ні будь-хто з офіційних представників української влади не підтверджували причетність до "прориву" кордону у Курській області.

До слова, раніше речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що американські чиновники звернулися до українських колег, щоб трохи краще зрозуміти ситуацію стосовно Курської області. Водночас Кірбі відмовився надавати будь-які коментарі стосовно цих подій, зазначивши, що краще, аби про це говорили представники влади України.