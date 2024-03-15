Змусили реагувати: розвідка Естонії розповіла про вплив рейдів в Бєлгородську та Курську області

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомляє, що темпи просування військ окупантів сповільнився. Там зазначають, що рейди російських добровольців змусили Кремль реагувати.

Естонська розвідка пише, що операції РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону повпливали на обстріли окупантів. Також експерти зазначають, що Україна, ймовірно, збільшить кількість атак дронів на важливі об'єкти на території Росії.

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Звіт розвідки Естонії

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомила, що темпи просування російських військ на фронті сповільнилися. Основні оперативно-тактичні завдання лишаються невиконаними. У той самий час, естонці повідомляють, що рейди добровольців все ж мали певний вплив на ситуацію на фронті.

Рейди російського опору у прикордонні Курської та Білгородської областей змусили російську владу реагувати на ситуацію. Росія припинила терор цивільних об'єктів України далекобійними засобами поразки та диверсійні дії у прикордонних районах,

– зазначила естонська розвідка.

Водночас розвідка прогнозує, що у зв'язку з проведенням виборів президента у Росії, Україна збільшить кількість атак по важливій інфраструктурі росіян у тилу – зокрема, йдеться про нафтопереробні заводи.

Коментуючи ситуацію на фронті, розвідувальний центр пише, що російська армія просунулася в районі населених пунктів Куп'янськ і Лиман. Однак українці утримують позиції на східних берегах річок Оскіл і Жеребець. Прогнозується посилення тиску найближчими тижнями.

Авдіївка лишається пріорітетним напрямком для спроб наступу росіян, однак успіху вони там не мають. Як зазначають естонці, найактивніші бої тривають на північному заході, південному заході та заході від Авдіївки. На Півдні України значних змін фронту також не спостерігається.

Рейд добровольців: що відомо