Слова Путіна вказують на його страх: у що може перерости рейд добровольців

На територію Росії 12 березня зайшли добровольчі опозиційні батальйони. Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон заявили, що їхньою метою є повалення путінського режиму. Кремль відреагував на це з острахом.

Путін, як і зазвичай, висловлює нічим не підкріплені погрози повстанцям, мовляв, покарання чекатиме кожного "поіменно". Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова зазначила 24 Каналу, що такі заяви Путіна транслюють лише одне – він боїться.

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У головах кремлівських володарів взагалі ніяк не вкладалося, що росіяни можуть зі зброєю в руках боротися із режимом Путіна. Це дійсно єдине, що може налякати його, позаяк досі такої сили спротиву ще не було.

Це означає, що Путін боїться,

– зауважила Курносова.

Понад тиждень прокремлівські сили не можуть витіснити російських добровольців. Ольга Курносова все ж вважає, що це повстання, як би не хотілось, але не досягає своїх цілей на всі 100%.

Чим більше буде таких операцій – тим більше і швидше територія Росії буде звільнятися від Путіна, його тиранії та посіпак. В такому випадку це буде можливо,

– сказала опозиціонерка.

Курносова також розповіла, що є активісти, які готові провести зібрання щодо утвердження незалежності Бєлгородської Республіки.

Частина людей живе у Бєлгороді, частина перебуває в еміграції, але це дуже можливий варіант. Вже навіть є прапор незалежної Бєлгородщини,

– зауважила Курносова.

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