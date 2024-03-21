Слова Путіна вказують на його страх: у що може перерости рейд добровольців
На територію Росії 12 березня зайшли добровольчі опозиційні батальйони. Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон заявили, що їхньою метою є повалення путінського режиму. Кремль відреагував на це з острахом.
Путін, як і зазвичай, висловлює нічим не підкріплені погрози повстанцям, мовляв, покарання чекатиме кожного "поіменно". Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова зазначила 24 Каналу, що такі заяви Путіна транслюють лише одне – він боїться.
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Власні республіки та свобода Росії
У головах кремлівських володарів взагалі ніяк не вкладалося, що росіяни можуть зі зброєю в руках боротися із режимом Путіна. Це дійсно єдине, що може налякати його, позаяк досі такої сили спротиву ще не було.
Це означає, що Путін боїться,
– зауважила Курносова.
Понад тиждень прокремлівські сили не можуть витіснити російських добровольців. Ольга Курносова все ж вважає, що це повстання, як би не хотілось, але не досягає своїх цілей на всі 100%.
Чим більше буде таких операцій – тим більше і швидше територія Росії буде звільнятися від Путіна, його тиранії та посіпак. В такому випадку це буде можливо,
– сказала опозиціонерка.
Курносова також розповіла, що є активісти, які готові провести зібрання щодо утвердження незалежності Бєлгородської Республіки.
Частина людей живе у Бєлгороді, частина перебуває в еміграції, але це дуже можливий варіант. Вже навіть є прапор незалежної Бєлгородщини,
– зауважила Курносова.
Що відомо про рейди добровольців у Росії: основне
- 12 березня російські добровольці розпочали рейд на територію Росії з метою повалення путінського режиму. Бойові дії відбуваються в різних населених пунктах, зокрема в Бєлгородській області, хоча увага більше зосереджена на Курській.
- Російські повстанці з легіону "Свобода Росії" та РДК встановили гуманітарний коридор для жителів Курської та Бєлгородської областей, оскільки російські силовики обстрілюють своїх мирних мешканців, особливо у Курській області.
- Російські добровольці здійснили рейд у Бєлгородську область і продовжують нищити там важливу для Росії техніку та озброєння. Їхні дії спрямовані на знищення систем спостереження та засобів зв'язку російської армії на околицях Журавлівки.