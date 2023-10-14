Захоплення нерухомості на набережній у Дніпрі: екскомандиру військової частини висунули підозру
Джерело:ДБР
ДБР повідомило колишньому командиру військової частини підозру у сприянні рейдерському захопленню ділянки на набережній у Дніпрі. Сума збитків досягає 21 мільйону гривень.
Відомо, що екскомандир конфіскував ділянки на користь військової частини. Однак у документах не вказали, для кого саме призначена ця земля.
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Деталі рейдерського захоплення
У березні 2022 року колишній командир окремої бригади територіальної оборони віддав незаконний наказ про конфіскацію на користь частини двох великих торгових павільйонів у Дніпрі. Мова йде про дві ділянки поблизу річки площею 1,3 гектара. У документі не було вказано для яких саме підрозділів це майно призначене.
Відомо, що постанова колишнього посадовця стала приводом до рейдерського захоплення цієї території. Під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади невідомі особи огородили конфісковану землю, розібрали павільйони та розпочали там будівництво.
Експосадовцю повідомили про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень – незабаром йому мають обрати запобіжний захід. Судова експертиза підтвердила незаконність приведених вище наказу та дій. Збитки досягають суми у 21 мільйон гривень. Наразі на земельні ділянки накладено арешт.
Рейдерське захоплення павільйонів у Дніпрі / фото Офісу генпрокурора
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