Захоплення нерухомості на набережній у Дніпрі: екскомандиру військової частини висунули підозру

ДБР повідомило колишньому командиру військової частини підозру у сприянні рейдерському захопленню ділянки на набережній у Дніпрі. Сума збитків досягає 21 мільйону гривень.

Відомо, що екскомандир конфіскував ділянки на користь військової частини. Однак у документах не вказали, для кого саме призначена ця земля.

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Деталі рейдерського захоплення

У березні 2022 року колишній командир окремої бригади територіальної оборони віддав незаконний наказ про конфіскацію на користь частини двох великих торгових павільйонів у Дніпрі. Мова йде про дві ділянки поблизу річки площею 1,3 гектара. У документі не було вказано для яких саме підрозділів це майно призначене.

Відомо, що постанова колишнього посадовця стала приводом до рейдерського захоплення цієї території. Під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади невідомі особи огородили конфісковану землю, розібрали павільйони та розпочали там будівництво.

Експосадовцю повідомили про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень – незабаром йому мають обрати запобіжний захід. Судова експертиза підтвердила незаконність приведених вище наказу та дій. Збитки досягають суми у 21 мільйон гривень. Наразі на земельні ділянки накладено арешт.

Рейдерське захоплення павільйонів у Дніпрі / фото Офісу генпрокурора

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