Ламаємо оборону на ділянках, – легіон "Свобода Росії" про завдання рейдів на Бєлгородщину
Легіон "Свобода Росії" провів чергову операцію на Бєлгородщині. Вона пройшла успішно. Та загалом російські добровольці виконують, зокрема, диверсійні завдання.
Про це 24 Каналу розповів стрілок 2 штурмової механізованої роти 1 ОМБ легіону "Свобода Росії" з позивним "Апостол", зауваживши, що також вони ламають оборону окупантів. Зазначимо, що про бої на Бєлгородщині у легіоні повідомили 28 вересня.
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"Ми постійно виконуємо в цілому диверсійні завдання і створюємо напругу чи ламаємо оборону на певних ділянках", – наголосив стрілок.
Він додав, що, коли вони ламають оборону окупантів, тут не варто уявляти фронт з арміями. Російські добровольці це роблять у межах своїх можливостей.
Яка ситуація на фронті: дивіться відео
Нині триває сучасна війна, тож командування російських добровольців в старається максимально йти в ногу з часом. Тому, коли штурмовики йдуть у бій, їх прикривають, зокрема, міномети, а в повітрі висять розвідувальні БпЛА. Бійці застосовують і FPV-дрони. Також під час операції вони мали стрілецькі гвинтівки, гранатомети та гранати.
Нині загальна стратегія поведінки нашого підрозділу така, що ми обстежуємо певну ділянку місцевості й розробляємо її "під себе",
– зазначив "Апостол".
Російські добровольці під час операцій штурмують окопи, ДОТи та укріплені позиції ворога.
"Цього разу і відбувалося завдання такого формату", – сказав стрілок.
Нещодавня операція на Бєлгородщині: що відомо
- Добровольці легіону "Свобода Росії" повідомили, що їхні групи працювали на території Бєлгородської області Росії. У легіоні зазначили, що вони продовжують "зачистку дому від путінської скверни". На Бєлгородщині відбувся бій.
- Радник з питань комунікації легіону Олексій Барановський розповів, що серед глобальних цілей операції – відтягнення резервів ворога з лінії фронту. А якщо говорити про тактичні цілі, то мовиться про знищення живої сили та техніки окупантів.
- Заступник командира легіону "Цезар" заявив, що такі операції триватимуть. Він додав, що російські добровольці завдали шкоди противнику. Водночас втрат серед бійців легіону не було.