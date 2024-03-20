Відкосив від "СВО": у Козинці РДК ліквідував сина начальника інженерних військ Росії, – ЗМІ
Російські добровольці продовжують діяти на території Росії проти путінської армії. Так, у боях за Козинку у Бєлгородській області Росії ліквідували лейтенанта Нікіту Безсмертного.
Він є сином начальника інженерних військ армії Росії Романа Безсмертного. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Російські добровольці ліквідували сина начальника військ Росії
В одному з телеграм-каналів, який веде співробітник однієї зі спеціальних служб країни-агресорки, зазначено, що Безсмертний потрапив у засідку російських добровольців, імовірно, із Російського добровольчого корпусу, на автомобілі УАЗ "Патріот" з іще двома солдатами 49 загальновійськової армії Росії.
В автомобілі, за даними росЗМІ, також перебували:
- старший лейтенант Колотов Олексій Олегович;
- молодший сержант Шориков Данило Станіславович.
У телеграм-каналі також зазначили, що Колотова поранили й захопили в полон, і наразі він, імовірно, перебуває на території України. Тим часом Шориков загинув на місці, як і Безсмертний.
Варто зазначити, що Безсмертний мав проходити службу у складі 32 інженерно-саперного полку на Херсонському напрямку. Проте впливовий батько росіянина посприяв тому, щоб його перевели на більш безпечний, зокрема, у Бєлгородську область.
Також повідомляється, що у боях, що тривають в Козинці, російські війська безуспішно намагаються витіснити добровольців із захоплених сіл. Однак битва за контроль над територією все ще триває.
У "Свободі Росії" назвали втрати путінської армії через рейди
- Заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" розповів, що за перший тиждень російським добровольцям вдалося "демілітаризувати" 1,5 тисячі путінських силовиків. Ще 27 осіб добровольці-росіяни взяли у полон.
- Представник легіону "Свобода Росії" наголосив, що за один тиждень також російські добровольці знищили близько танкової роти 1 артилерійського дивізіону. Путінська армія втратила близько 30 одиниць легкої бронетехніки.
- У легіоні також повідомляли, що російська армія також має багато пошкодженої техніки російськими добровольцями. Серед цієї техніки є як танки і бронетранспортери, так і система РЕБ та РСЗВ. Також росіяни мають безліч техніки, яку вже не вдасться повернути на бойовий порядок, бо її просто знищили.