"Зараз рейди РДК будуть у прикордонних регіонах": від чого залежить просування вглиб Росії

Російські добровольці з РДК та легіону "Свобода Росії" продовжують діяти. Найближчим часом рейди будуть відбуватись у прикордонних регіонах Росії: Бєлгородській, Брянській, Курській областях. Про просування вглиб Росії поки не мовиться.

Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, також Росія вербує людей та відправляє їх вступати у ряди РДК та легіону "Свобода Росії", щоб вони "зливали" інформацію.

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Просування вглиб Росії поки неможливе

Ступак зазначив, що російських добровольців лише сотні, а не тисячі. Якби їх було більше, то їхнє просування вглиб країни-агресорки могло б відбутись. Він стверджує, що Росія заважає охочим приєднатись до РДК: облаштовує блокпости, загороджувальні загони.

Чому про просування поки не мовиться? До прикладу, заходить тисяча представників РДК на територію Росії, захоплюють перший населений пункт. Треба ж залишити когось замість себе, щоб рухатись. Умовно залишаємо 100 людей. Рухаємось далі. Захопили Шебекіно, там також 100 людей залишили,

– пояснив він.

Колишній співробітник СБУ підкреслив, що РДК та легіону "Свобода Росії" не вистачає добровольців. У них також є загиблі та поранені, кількість бійців зменшується.

Операція добровольців у Бєлгородській області розпочалася 22 травня. Тоді Російський добровольчий батальйон та легіон "Свобода Росії" "звільнили" Козинку, Грайворон і Гору-Поділ.

Ступак про рейди РДК та легіону "Свобода Росії": дивіться відео

Росія вербує людей та відправляє у РДК

Як розповів Іван Ступак, серед добровольців працює російська агентура. Саме тому Україні варто бути дуже обережною та уважною.

Росіяни вербують людей та відправляють їх у таких спосіб на територію України, щоб вони вступили до цих батальйонів та "зливали" інформацію про плани та поточну ситуацію,

– додав ексспівробітник СБУ.

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